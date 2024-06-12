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Анонсирован игровой 4K-телевизор Hisense E7NQ Pro с частотой 144 Гц по цене в 95 000 рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:12

Анонсирован игровой 4K-телевизор Hisense E7NQ Pro с частотой 144 Гц по цене в 95 000 рублей

Hisense анонсировала выпуск нового игрового QLED-телевизора E7NQ Pro с 4K разрешением и частотой обновления 120 Гц, которая может увеличиваться до 144 Гц в игровом режиме. Модель оснащена технологиями Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, а также специальным игровым режимом Game Mode Pro с поддержкой ALLM, MEMC, VRR и AMD FreeSync Premium.

Телевизор также поддерживает локальное затемнение, имеет пиковую яркость до 800 нит и режим Filmmaker Mode для точной цветопередачи. Аудиосистема включает 2,1-канальные динамики мощностью 40 Вт, совместимые с Dolby Atmos и DTS.

Управление осуществляется через операционную систему Vidaa с возможностью установки сторонних приложений. Телевизор представлен в четырех размерах от 55 до 85 дюймов и доступен в Европе по цене от €999 (примерно 95,6 тыс. рублей).

Фото: commons.wikimedia.org/Dancingpolishcow (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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