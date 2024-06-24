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Endiatx начала испытания новой капсулы для исследований ЖКТ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:16

Endiatx начала испытания новой капсулы для исследований ЖКТ

Endiatx начала клинические исследования своего новаторского продукта — моторизированной капсулы-робота PillBot, предназначенной для исследования желудочно-кишечного тракта. Капсула оснащена биосовместимой оболочкой, трёмя электродвигателями и камерой высокого разрешения, что позволяет врачам в режиме онлайн подробно осматривать внутренние органы пациента.

В текущей фазе испытаний управление капсулой осуществляется врачом, но в будущем планируется передать эту функцию искусственному интеллекту. Предполагается, что к 2026 году PillBot сможет выполнять биопсию, удалять полипы и лечить небольшие раны. Ожидаемая стоимость капсулы — около $50.

Фото: flickr.com/Intel Free Press (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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