Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.

В сообщении сказано, что первый сервис для знакомств, разработанный на блокчейне TON, начал работать. Для того чтобы использовать приложение, для начала пользователю необходимо будет внести свои данные и пройти полную регистрацию. Всё это можно сделать благодаря встроенному боту в многофункциональном мессенджере Telegram, позволяющему обмениваться сообщениями, фотографиями, видео- и аудиофайлами, совершать звонки и многое другое. У пользователя попросят лишь его базовые данные, такие как имя, возраст, хобби и так далее. После прохождения всех этапов анкета направляется сотруднику сервиса для верификации и одобрения.

Современное интернет-издание "Код Дурова", в котором размещаются все самые интересные новости из сферы IT, бизнеса и интернета, сообщил, что за использование сервиса плата не будет взиматься с представительниц женского пола. Однако с мужчинами ситуация складывается немного иначе. Платёж можно совершить через виртуальные деньги — "звёзды". Выбирая такой способ, пользователь заплатит 2500. Если же выбирать оплату криптокошельком, то стоимость будет составлять 5700 рублей.

В начале лета текущего года Павел Дуров рассказал о подключении внутренней валюты, которой дал название "звёзды". Такой способ оплаты подойдёт для всех желающих приобрести онлайн-книгу, определённые услуги в Telegram и многое другое.

Фото: Flickr / Chris Potter (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)