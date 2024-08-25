Команда Тelegram заявила, что не прекратит работу

Все обвинения французской полиции в адрес Павла Дурова абсурдны. С таким заявлением выступила команда Telegram.
Также она сообщила, что не прекратит работать.
"Telegram работает, соблюдая законы Европейского союза, в том числе закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется", — заявила команда Telegram.
В сообщении уточнили, что гендиректору соцсети Павлу Дурову скрывать нечего. Он нередко посещает европейские страны.
"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", — говорится в заявлении в Telegram, слова из которого приводит РИА Новости.
В заключение было сказано, что команда с нетерпением ждёт, когда эта ситуация разрешится.
Напомним, что 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он вышел из частного самолета. По информации прессы французской столицы, у Дурова есть гражданство Франции, а также он был в списке разыскиваемых в стране лиц.
Фото: Instagram* Павла Дурова.
* — признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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