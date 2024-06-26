В текущем году самым популярным местом для общения хакеров стало приложение Telegram, а также некоторые пользуются скрытой сетью даркнет. Об этом информировал российское интернет-издание "Газета.Ru" руководитель BI. ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.

Эксперт утверждает, что с начала года быстрыми темпами начала набирать популярность среди специалистов, способных взломать системы электронной защиты, кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями Telegram. Такой теневой сегмент интернета, который скрыт из общего доступа, как Даркнет, также стал помощником в работе для хакеров.

Дмитрий Кирюшкин отметил, что приложение Telegram приобрело большую востребованность среди злоумышленников из-за его огромной аудитории, которая составляет уже почти миллиард пользователей в один календарный месяц. Эксперт объяснил, что массовость мессенджера позволяет облегчить поиск жертвы для мошенников.

Помимо этого, злоумышленники стараются использовать в своей работе приложения, которые не представляют опасности для них. Отмечается, что выбор пал на приложение из-за комфортного пользования.

Фото: Flickr / Cristiano Betta (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)