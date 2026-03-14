Человек говорит по телефону
© unsplash.com by sarah b is licensed under Free to use under the Unsplash License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:20

Встряска для медиа Волгоградской области: потеря доступа к Telegram ударит по оперативности информации

Вячеслав Черепахин, возглавляющий отделение Союза журналистов России в Волгоградской области, выступил с критикой потенциальных ограничений доступа к мессенджеру Telegram. По мнению эксперта, снижение скорости или полная блокировка сервиса спровоцируют кризис для большинства медиаресурсов страны. Редакции столкнутся с потерей оперативного канала трансляции контента, разрывом коммуникации с читателями и существенным сокращением рекламных поступлений. Данный вопрос рассматривается в контексте глобальных изменений в работе российского сегмента интернета в марте.

Роль мессенджера в журналистской работе

Для современных редакций Telegram перестал быть исключительно платформой для дистрибуции новостей. Он превратился в полноценную экосистему, объединяющую рабочие чаты, инструменты для обмена файлами и механизмы оперативной связи с редакторым составом. Многие небольшие издания выстроили все ежедневные бизнес-процессы именно вокруг этой площадки, что делает их крайне уязвимыми при любых внешних ограничениях.

Предлагаемые альтернативные платформы, например "МАХ", на текущем этапе развития не способны компенсировать утраченный функционал. Эксперты отмечают отсутствие базовых инструментов для авторов даже спустя длительное время тестирования. Такая техническая несовершенность вынуждает журналистов опасаться за работоспособность своих редакционных систем.

"Эффективное региональное управление невозможно представить без выстроенной системы коммуникаций. Когда мы говорим о цифровизации процессов на уровне муниципалитетов, мессенджеры стали тем самым связующим звеном между администрацией и обществом. Замена привычного инструмента должна быть не просто аналогичной, а превосходящей по качеству связи. В противном случае мы рискуем потерять накопленный пласт прямой демократии, где голос каждого жителя был услышан на уровне органов власти", — сказал эксперт по вопросам регионального управления Андрей Власов

Опасность дезинформации

Заметная часть работы СМИ заключается в противодействии потокам недостоверной информации. Именно в мессенджере сформировалась аудитория, которая научилась различать верифицированные каналы официальных изданий и анонимные источники, генерирующие фейки. Авторы контента уверены, что ограничение доступа к платформе приведет к потере этого критического навыка у читателей.

Ситуация, при которой медиа вынуждены покинуть привычную среду, фактически оставляет граждан один на один с потоком непроверенных данных. За годы информационной борьбы государственные и независимые СМИ сумели отвоевать доверие аудитории, заняв место в поле объективной повестки. Разрушение этой системы обернется хаосом в информационном пространстве.

Экономические последствия для изданий

Финансовая стабильность редакций напрямую зависит от рекламных возможностей, которые предоставляет Telegram. В условиях, когда многие региональные издания испытывают хроническое недофинансирование, запрет на размещение рекламы может стать критическим фактором. Отключение площадки фактически лишит медиа одного из немногих доступных источников коммерческих поступлений.

Логика выключения платформы целиком кажется специалистам сомнительной, особенно с учетом накопленного опыта позитивной коммуникации. Мудрым решением было бы усиление присутствия качественного контента, а не административный запрет. Внезапный слом сложившихся структур без предоставления адекватной замены негативно скажется на устойчивости всей информационной среды страны.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

