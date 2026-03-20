Сбои в мессенджерах — повальная проблема: Петербург входит в перечень лидеров жалоб на Telegram

Санкт-Петербург оказался в пятерке российских регионов, где зафиксировано наибольшее число жалоб на функционирование мессенджера Telegram. Аналитические данные портала Downdetector показывают, что только за последние сутки число обращений пользователей о неполадках превысило 3,6 тысячи. В списке территорий с наиболее частыми техническими сбоями, помимо Северной столицы, числятся Камчатский край, Магаданская область, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Адыгея. Массовые проблемы с доступом к сервису начали фиксироваться утром 20 марта 2026 года.

География и динамика сбоев

Географический охват неполадок оказался крайне широким, затронув как центральные части страны, так и удаленные субъекты федерации. Индикаторы портала мониторинга демонстрируют пиковую активность жалоб именно в утренние часы 20 марта, что совпало с началом активного использования мессенджера для рабочих и личных коммуникаций. Большинство сообщений о проблемах поступило из крупных городских агломераций, однако специфические сбои наблюдаются и в северных регионах.

Статистика по количеству обращений в Петербурге позволяет городу удерживать свои позиции в антирейтинге вместе с регионами Дальнего Востока и Крайнего Севера. Подобная дисперсия жалоб может свидетельствовать о масштабных серверных задержках или изменениях в логике прохождения трафика внутри сети. Администрации регионов пока не дают официальных комментариев касательно причин дестабилизации работы популярной платформы.

"Любые перебои в крупных цифровых сервисах на муниципальном уровне требуют детального анализа инфраструктурных узлов. Когда мы видим жалобы от жителей столь разных по удаленности субъектов, это говорит о глобальном характере проблемы. Сейчас крайне важно наладить эффективное взаимодействие с операторами связи. Стабильность цифровой среды напрямую влияет на уровень комфорта горожан и качество их ежедневной коммуникации" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Причины жалоб пользователей

Основной массив жалоб, составляющий почти половину всех зафиксированных обращений, касается непосредственно работы мобильного приложения, установленного на смартфонах. Пользователи сообщают о невозможности обновить ленту сообщений и задержках при отправке медиафайлов. Дополнительно зафиксированы проблемы с обновлением данных в облачном хранилище, что критично для активных пользователей.

Вторую по значимости категорию проблем составляют сбои в системе оповещений, на которые пожаловались 28% клиентов мессенджера. У многих юзеров уведомления не приходят вовсе или доставляются с существенной задержкой, что нарушает привычный ритм взаимодействия. В то же время 13% жалоб приходится на неработоспособность веб-версии, затрудняющую доступ к перепискам через персональные компьютеры.

Меньшая часть сообщений связана с глобальными сбоями всей учетной записи, о чем заявили 5% опрошенных участников сети. Еще 2% пользователей столкнулись с ошибками при попытке входа в личный кабинет, что может указывать на локальные проблемы с авторизацией. Общая картина указывает на то, что технический блок системы испытывает серьезные нагрузки, требующие оперативного реагирования со стороны службы поддержки платформы.