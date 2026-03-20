Человек в метро с телефоном
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:59

Сбои в мессенджерах — повальная проблема: Петербург входит в перечень лидеров жалоб на Telegram

Санкт-Петербург оказался в пятерке российских регионов, где зафиксировано наибольшее число жалоб на функционирование мессенджера Telegram. Аналитические данные портала Downdetector показывают, что только за последние сутки число обращений пользователей о неполадках превысило 3,6 тысячи. В списке территорий с наиболее частыми техническими сбоями, помимо Северной столицы, числятся Камчатский край, Магаданская область, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Адыгея. Массовые проблемы с доступом к сервису начали фиксироваться утром 20 марта 2026 года.

География и динамика сбоев

Географический охват неполадок оказался крайне широким, затронув как центральные части страны, так и удаленные субъекты федерации. Индикаторы портала мониторинга демонстрируют пиковую активность жалоб именно в утренние часы 20 марта, что совпало с началом активного использования мессенджера для рабочих и личных коммуникаций. Большинство сообщений о проблемах поступило из крупных городских агломераций, однако специфические сбои наблюдаются и в северных регионах.

Статистика по количеству обращений в Петербурге позволяет городу удерживать свои позиции в антирейтинге вместе с регионами Дальнего Востока и Крайнего Севера. Подобная дисперсия жалоб может свидетельствовать о масштабных серверных задержках или изменениях в логике прохождения трафика внутри сети. Администрации регионов пока не дают официальных комментариев касательно причин дестабилизации работы популярной платформы.

"Любые перебои в крупных цифровых сервисах на муниципальном уровне требуют детального анализа инфраструктурных узлов. Когда мы видим жалобы от жителей столь разных по удаленности субъектов, это говорит о глобальном характере проблемы. Сейчас крайне важно наладить эффективное взаимодействие с операторами связи. Стабильность цифровой среды напрямую влияет на уровень комфорта горожан и качество их ежедневной коммуникации"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Причины жалоб пользователей

Основной массив жалоб, составляющий почти половину всех зафиксированных обращений, касается непосредственно работы мобильного приложения, установленного на смартфонах. Пользователи сообщают о невозможности обновить ленту сообщений и задержках при отправке медиафайлов. Дополнительно зафиксированы проблемы с обновлением данных в облачном хранилище, что критично для активных пользователей.

Вторую по значимости категорию проблем составляют сбои в системе оповещений, на которые пожаловались 28% клиентов мессенджера. У многих юзеров уведомления не приходят вовсе или доставляются с существенной задержкой, что нарушает привычный ритм взаимодействия. В то же время 13% жалоб приходится на неработоспособность веб-версии, затрудняющую доступ к перепискам через персональные компьютеры.

Меньшая часть сообщений связана с глобальными сбоями всей учетной записи, о чем заявили 5% опрошенных участников сети. Еще 2% пользователей столкнулись с ошибками при попытке входа в личный кабинет, что может указывать на локальные проблемы с авторизацией. Общая картина указывает на то, что технический блок системы испытывает серьезные нагрузки, требующие оперативного реагирования со стороны службы поддержки платформы.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Будущее семьи под прицелом медиков: в Великом Новгороде готовят масштабный осмотр сегодня в 12:18

Жители Великого Новгорода смогут попасть на приём к узким специалистам и пройти серию диагностических тестов в рамках масштабной субботней инициативы региона.

Читать полностью » Лицо города меняется до неузнаваемости: пять центров Ленобласти ждут глобальные перемены сегодня в 12:16

В Ленинградской области дан старт масштабному обновлению городских пространств, отобранных по итогам всероссийского конкурса на ближайшие пару лет.

Читать полностью » Невидимый враг в легких: обычный перекус превратился в сложную операцию для медиков из Питера вчера в 10:28

Врачи спасли двух детей после попадания опасных предметов в бронхи, когда обычная диагностика в регионах не помогла распознать скрытую угрозу жизни.

Читать полностью » За доблесть и профессионализм: в Ленобласти ввели дополнительные выплаты для героев спецоперации вчера в 10:26

Властями региона принято решение о выделении денежной помощи для военнослужащих, имеющих определенные заслуги, порядок получения которой уже доведен до служб.

Читать полностью » Вертикали над облаками: Петербург готовится к строительству самых высоких башен Европы вчера в 10:25

Городские власти инициировали обсуждение проекта, который кардинально перекроит привычный прибрежный ландшафт и станет новым символом деловой активности.

Читать полностью » Японское наследие обретает русскую душу: завод в Шушарах готовится к запуску новой марки вчера в 10:20

На месте законсервированного предприятия под Петербургом стартует сборка техники под новым брендом, меняя расстановку сил на российском рынке машин.

Читать полностью » Клещи становятся угрозой в мире климата: вакцинация в Мурманской области — ваш шанс на безопасность 18.03.2026 в 21:34

В Мурманской области стартовала вакцинация от клещевого энцефалита в ответ на растущие случаи укусов паразитов.

Читать полностью » Дроны против свалок: новые возможности мониторинга помогают защищать экосистему Ленобласти 18.03.2026 в 19:49

Современные технологии помогают экологам бороться с нелегальными свалками и защищать природные ресурсы.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Восточная сказка без пересадок в пустыне: Япония открывает новые пути для туристов из России
ЦФО
Свадебная лихорадка в разгаре: столичные ЗАГСы меняют график ради будущих супругов в 2026 году
ЦФО
Вещи из 90-х снова в топе: московские рынки стали новой точкой притяжения для стильных зумеров
ЦФО
Спортивный оазис среди бетона: в одном из районов Москвы вырастет новый центр с бассейнами
ЦФО
Грохот в квитанциях: как холод заставляет платить больше за отопление в Костромской области
Недвижимость
Ипотека больше не приговор: крупные корпорации начали охоту на инженеров с помощью квартир
ЦФО
Город ждет перезагрузка: власти Ярославля начали масштабную работу над главным планом развития
СЗФО
Южное солнце становится ближе: новгородцам открыли прямой путь к пляжам через тысячи километров
