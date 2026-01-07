Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
пауэрбанк
пауэрбанк
© https://commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Андрей Волков Опубликована сегодня в 9:07

Телефон садится — поездка рушится: почему внешний аккумулятор стал обязательным даже для коротких путешествий

Аналитики оценили базовый дорожный набор россиян в 3700 рублей — Авторадио

Собраться в дорогу без лишних трат становится всё проще, но минимальный набор полезных вещей всё равно требует бюджета. Аналитики подсчитали, сколько в среднем россияне тратят на базовые предметы для поездок — от зарядки до аксессуаров для сна. При этом интерес к некоторым категориям дорожных мелочей заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Авторадио со ссылкой на данные аналитиков "Атол".

Сколько стоит базовый дорожный набор

По оценке специалистов, минимальный комплект для путешествий — в него обычно входят пауэрбанк, сумка, маска для сна и другие полезные в дороге вещи — обходится примерно в 3700 рублей. Такой набор выбирают чаще всего те, кто ездит в командировки или отправляется в поездку на несколько дней и хочет не зависеть от бытовых мелочей на месте.

Часть расходов приходится на устройства, которые помогают оставаться на связи. В условиях длинных переездов пауэрбанк становится практически обязательным — особенно если навигация, билеты и бронирования хранятся в телефоне. Для тех, кто предпочитает путешествовать налегке и заранее продумывает содержимое ручной клади, полезной оказывается привычка собирать вещи по принципу ручной клади - это помогает избежать лишнего веса и экономит время в аэропорту.

Пауэрбанки подорожали, но их покупают чаще

Аналитики отметили, что внешние аккумуляторы в среднем приобретали за 1600 рублей — это на 7% дороже, чем годом ранее. Несмотря на рост цены, спрос на такие устройства увеличился на 10%. Вероятно, это связано с тем, что во многих поездках смартфон выполняет сразу несколько функций: карту, камеру, банковский инструмент и средство связи.

Дополнительным фактором может быть и популярность путешествий с пересадками, когда розетку найти непросто, а заряд нужен постоянно. В таких ситуациях помогает не только аккумулятор, но и грамотная организация пути — например, понимание, как устроена стыковка и пересадка и сколько времени реально уходит на контроль и ожидание.

Комфортный сон в дороге стал важнее

Отдельно аналитики зафиксировали рост интереса к аксессуарам для отдыха в пути. Количество покупок масок для сна выросло на 39%, а спрос на дорожные подушки — сразу на 65%. Это может говорить о том, что люди всё чаще стараются компенсировать нагрузку от длительных поездок и восстанавливаться прямо в дороге — будь то поезд, автобус или самолёт.

Маска для сна и подушка кажутся мелочами, но они особенно полезны в ночных рейсах и при ранних выездах, когда хочется хотя бы немного поспать. В результате небольшой "дорожный минимум" постепенно превращается в набор вещей, который помогает путешествовать спокойнее, без дискомфорта и лишнего напряжения.

