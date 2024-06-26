Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 87,277
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 93,7347
СК требует заочно арестовать ведущую
  1. Главная
  2. Общество
  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:22

СК требует заочно арестовать ведущую "Вестей" Курбангалееву

Следственный комитет России потребовал заочно арестовать экс-ведущую программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Фариду Курбангалееву за оправдание терроризма.

С карточкой ее дела можно ознакомиться на сайте Замоскворецкого суда Москвы. Телеведущую обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ или Интернета. Следователь требует отправить Курбангалееву в СИЗО. При этом, какая будет дата слушания, неизвестно.

20 июня журналистку объявили в розыск по делу об оправдании терроризма. Сейчас она живет за рубежом. Фарида выступила против проведения СВО на Украине.

Ранее в базе розыска появилась карточка с телеведущей Татьяной Лазаревой*, основанием для задержания стала статья УК РФ. Недавно она высказала мнение по поводу атаки российских городов беспилотниками ВСУ.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента по решению Минюста РФ.

Фото: commons. wikimedia.org/Pulux11 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

Мир

Пушилин: Смена генсека не сменит риторику НАТО

Пушилин: Смена генсека не сменит риторику НАТО

Риторика альянса НАТО, так же как и подходы к предоставлению помощи Украине, не изменятся после замены генерального секретаря. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Запад выступает весьма воинственно по отношению к России.

Читать полностью
Санкции против

Санкции против "Касперского" — борьба с конкурентами со стороны США ﻿﻿

Санкции против руководства компании "Лаборатория Касперского" со стороны США направлены на разрешение разногласий с конкурентами в отрасли информационных технологий, утверждено официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Читать полностью

Общество

Врач Агинян: в первые годы после отказа от алкоголя возникают психологические трудности

Врач Агинян: в первые годы после отказа от алкоголя возникают психологические трудности

Врач-психиатр-нарколог Марат Агинян рассказал, что в первые годы трезвости у человека, бросившего пить, возникают значительные неврологические и психологические трудности.

Читать полностью
В Швеции выяснили, что вулканы юго-запада Исландии породят серию извержений в ближайшие годы

В Швеции выяснили, что вулканы юго-запада Исландии породят серию извержений в ближайшие годы

Учёные выяснили, что на полуострове Рейкьянес в Исландии в ближайшие годы и десятилетия могут произойти несколько извержений вулканов.

Читать полностью

Новости