Следственный комитет России потребовал заочно арестовать экс-ведущую программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Фариду Курбангалееву за оправдание терроризма.
С карточкой ее дела можно ознакомиться на сайте Замоскворецкого суда Москвы. Телеведущую обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ или Интернета. Следователь требует отправить Курбангалееву в СИЗО. При этом, какая будет дата слушания, неизвестно.
20 июня журналистку объявили в розыск по делу об оправдании терроризма. Сейчас она живет за рубежом. Фарида выступила против проведения СВО на Украине.
Ранее в базе розыска появилась карточка с телеведущей Татьяной Лазаревой*, основанием для задержания стала статья УК РФ. Недавно она высказала мнение по поводу атаки российских городов беспилотниками ВСУ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента по решению Минюста РФ.
Фото: commons. wikimedia.org/Pulux11 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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