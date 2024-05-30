Россия как положено ответит на все угрозы Североатлантического альянса и Европейского союза, которые идут с территории Украины. Об этом сказал зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
По его словам, у нашей страны нет никаких причин отказываться от неразрывных многовековых исторических связей со всем, что связано с Украиной.
"Нет причин жертвовать интересами безопасности и стабильности РФ в угоду неоколониальным амбициям ряда стран НАТО и ЕС. На все создаваемые ими с Украины угрозы будет дан подходящий ответ", — цитирует Буякевича РИА Новости.
Он отметил, что отдельные страны-члены НАТО и ЕС делают ситуацию в Европе и мире опасной.
"Они ошибочно трактуют сдержанность России как некое проявление слабости", — заключил дипломат.
Фото: dvidshub.net/Senior Master Sgt. Adrian Cadiz.
В НАТО заявили о координации поддержки Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса координировать помощь Украине.
На выборы президента в Иране зарегистрировалось три кандидата
На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата.
Верховный суд: Если вы нашли на улице телефон, нужно постараться вернуть его владельцу
В Верховном суде объяснили, что найденный на улице телефон обязательно надо постараться вернуть владельцу.
Российские разработчики придумали первые в мире автономные и бескабинные мини-тракторы
В России разработали автономный и бескабинный мини-трактор. Устройство работает посредством ИИ и не имеет аналогов на международном рынке.