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Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: РФ ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:32

Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: РФ ответит на все угрозы НАТО и ЕС с Украины

Россия как положено ответит на все угрозы Североатлантического альянса и Европейского союза, которые идут с территории Украины. Об этом сказал зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, у нашей страны нет никаких причин отказываться от неразрывных многовековых исторических связей со всем, что связано с Украиной.

"Нет причин жертвовать интересами безопасности и стабильности РФ в угоду неоколониальным амбициям ряда стран НАТО и ЕС. На все создаваемые ими с Украины угрозы будет дан подходящий ответ", — цитирует Буякевича РИА Новости.

Он отметил, что отдельные страны-члены НАТО и ЕС делают ситуацию в Европе и мире опасной.

"Они ошибочно трактуют сдержанность России как некое проявление слабости", — заключил дипломат.

Фото: dvidshub.net/Senior Master Sgt. Adrian Cadiz.

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