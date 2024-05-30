Россия как положено ответит на все угрозы Североатлантического альянса и Европейского союза, которые идут с территории Украины. Об этом сказал зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, у нашей страны нет никаких причин отказываться от неразрывных многовековых исторических связей со всем, что связано с Украиной.

"Нет причин жертвовать интересами безопасности и стабильности РФ в угоду неоколониальным амбициям ряда стран НАТО и ЕС. На все создаваемые ими с Украины угрозы будет дан подходящий ответ", — цитирует Буякевича РИА Новости.

Он отметил, что отдельные страны-члены НАТО и ЕС делают ситуацию в Европе и мире опасной.

"Они ошибочно трактуют сдержанность России как некое проявление слабости", — заключил дипломат.

Фото: dvidshub.net/Senior Master Sgt. Adrian Cadiz.