Конор Макгрегор требует от Дэйны Уайта организовать ему бой

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор потребовал от гендиректора промоушена Дэйны Уайта организовать для него поединок в декабре этого года.
"Ах, Дэйна, декабрь — это дата! Завершить календарный год победным событием! Ну же, почему нет? В следующем месяце я отправляюсь на подготовку. Скажите Дэйне и UFC, что мы хотим декабрь! Мы заслужили декабрь!" — написал Макгрегор в соцсетях, обращаясь к директору UFC.
29 июня ирландец должен был подраться с американцем Майклом Чендлером в рамках турнира UFC 303, но снялся из-за травмы. Последний бой у Макгрегора был в июле 2021 года. Он уступил Дастину Порье из-за перелома ноги, сообщает РИА Новости.
Уайт же ранее заявлял, что боя Макгрегора в 2024 году не будет.
Фото: flickr. com/Andrius Petrucenia (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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