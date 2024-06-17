На военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвались боеприпасы, есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба чешской армии в соцсети, минимум один человек погиб, а восемь получили ранения. Уточнили, что скончался чешский военный. Пострадавшие в результате взрыва были госпитализированы. Из них только один гражданский.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова собирается поехать на место происшествия.

Ранее армия Чехии сообщила о взрыве неустановленного типа боеприпасов на полигоне Либава.

Кстати, на этом объекте собирались тренировать украинских солдат. Так, Чехия могла бы до конца этого года обучить четыре тысячи бойцов ВСУ, пишет РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org/Radim Holiš (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).