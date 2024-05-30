Президент России Владимир Путин поздравил многодетные семьи с наступающим Днём защиты детей.
"Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с наступающим международным Днем защиты детей ", — сказал глава государства на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Владимир Путин отдельно поздравил 17-летнюю Лидию Семашкину.
По словам президента, девушка — студентка первого курса Камчатского колледжа искусств. РИА Новости сообщает, что российский лидер поговорил с семьей Семашкиных, отдельный диалог состоялся с маленькой девочкой Дашей.
Также Владимир Путин заявил, что главное для каждого ребенка — крепкая семья, любящие родители, поддержка наставников.
Фото: Interview with Rossiya TV/Администрация президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License).
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