Президент России Владимир Путин поздравил многодетные семьи с наступающим Днём защиты детей.

"Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с наступающим международным Днем защиты детей ", — сказал глава государства на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Владимир Путин отдельно поздравил 17-летнюю Лидию Семашкину.

По словам президента, девушка — студентка первого курса Камчатского колледжа искусств. РИА Новости сообщает, что российский лидер поговорил с семьей Семашкиных, отдельный диалог состоялся с маленькой девочкой Дашей.

Также Владимир Путин заявил, что главное для каждого ребенка — крепкая семья, любящие родители, поддержка наставников.

Фото: Interview with Rossiya TV/Администрация президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License).