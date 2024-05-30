Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 89,7869
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 97,1347
Путин поздравил с Днём защиты детей многодетные семьи
  1. Главная
  2. Страна
  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:26

Путин поздравил с Днём защиты детей многодетные семьи

Президент России Владимир Путин поздравил многодетные семьи с наступающим Днём защиты детей.

"Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с наступающим международным Днем защиты детей ", — сказал глава государства на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Владимир Путин отдельно поздравил 17-летнюю Лидию Семашкину.

По словам президента, девушка — студентка первого курса Камчатского колледжа искусств. РИА Новости сообщает, что российский лидер поговорил с семьей Семашкиных, отдельный диалог состоялся с маленькой девочкой Дашей.

Также Владимир Путин заявил, что главное для каждого ребенка — крепкая семья, любящие родители, поддержка наставников.

Фото: Interview with Rossiya TV/Администрация президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License).

Мир

В НАТО заявили о координации поддержки Украине

В НАТО заявили о координации поддержки Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса координировать помощь Украине.

Читать полностью
На выборы президента в Иране зарегистрировалось три кандидата

На выборы президента в Иране зарегистрировалось три кандидата

На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата.

Читать полностью

Общество

Верховный суд: Если вы нашли на улице телефон, нужно постараться вернуть его владельцу

Верховный суд: Если вы нашли на улице телефон, нужно постараться вернуть его владельцу

В Верховном суде объяснили, что найденный на улице телефон обязательно надо постараться вернуть владельцу.

Читать полностью
Российские разработчики придумали первые в мире автономные и бескабинные мини-тракторы

Российские разработчики придумали первые в мире автономные и бескабинные мини-тракторы

В России разработали автономный и бескабинный мини-трактор. Устройство работает посредством ИИ и не имеет аналогов на международном рынке.

Читать полностью

Новости