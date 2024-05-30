Если вы случайно обнаружили на улице или в общественном месте мобильный телефон, его обязательно нужно попробовать вернуть хозяину. Если оставить мобильник себе, это будет расценено как кража. Об этом сообщили в обзоре практики Верховного суда России.

"Противоправное и активное сокрытие найденного имущества — мобильного телефона, находящегося в рабочем состоянии и распоряжение чужим имуществом как своим собственным, является преступлением, предусмотренным статьей 158 УК РФ",— пишет РИА Новости, ссылаясь на обзор.

Недавно в Башкирии произошел случай, когда женщина увидела, что ее попутчица выронила телефон в автобусе, подобрала его и спрятала. Затем она не поднимала трубку на звонки владелицы телефона, вытащила sim-карту, заменила ее своей, сбросила настройки и начала пользоваться.

Владелица телефона пыталась найти пропажу через диспетчера и водителя автобуса, а затем обратилась в полицию. Женщину, которая присвоила мобильник, нашли и осудили за кражу.

Фото: unsplash. com/Alejandro Escamilla alejandroescamilla (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).