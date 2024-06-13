Концерты кантри-поп певицы Тейлор Свифт, прошедшие в Эдинбурге, вызвали землетрясения. О произошедшем стало известно из-за размещённого пресс-релиза, на сайте Британской геологической службы.
Американская певица, исполняющая композиции в жанре кантри-попа, а также автор песен уже шестой раз проводит концертный тур The Eras Tour. Она начала разъезжать со своими альбомами в начале весны прошлого года. Недавно девушка выступила с тремя концертами в Эдинбурге, который считается столицей Шотландии и вторым по величине городом страны.
Выступления певицы были замерены таким сооружением, как сейсмологическая станция. Это комплекс с разнесёнными по площади сейсмологическими приёмниками и определяющей станцией, которая документирует сейсмическую активность. Одна из таких построек была в более чем 6 километрах от проходящего концерта Тейлор Свифт. Было выяснено, что тур спровоцировал подземные толчки и колебания земной поверхности, что позже было охарактеризовано как маленькое землетрясение.
Такие колебания земной поверхности объясняются масштабными танцами поклонников. Особенно большая сейсмическая активность была установлена в тот момент, когда Тейлор Свифт начала петь "Ready For It?". Самым шумным и опасным днём стала пятница, в которую сместилась часть земной поверхности.
Ранее британская корпорация "Би-би-си" информировала, что из-за приезда Тейлор Свифт и проведения масштабного концерта перевозят за пределы Эдинбурга всех бездомных. Согласно законодательству, всех лишённых крова должны были обеспечить жильём на время проведения тура.
Фото: Flickr / Eva Rinaldi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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