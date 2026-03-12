Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вид с квадрокоптера центральной площади г. Тейково
© commons.wikimedia.org by НашГородТейково is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 16:09

Культура на паузе: в Тейкове стройка важного центра буксует, несмотря на госпрограммы

Прокурор Ивановской области Андрей Жугин и зампредседателя правительства региона Евгений Плетников 11 марта проверили ход строительства Центра культурного развития в Тейкове. Работы идут в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Ивановской области", начались в 2024 году, но сильно отстают от графика. На встрече обсудили темпы с врио главы города, заказчиком и подрядчиком. Прокуратура уже внесла представления и добивается административки для чиновников.

Выезд на объект

Андрей Жугин приехал в Тейково вместе с Евгением Плетниковым в среду, 11 марта. Они осмотрели площадку, где возводят Центр культурного развития. Сразу собрали рабочую группу: туда вошли врио главы города, главы заказчика и подрядчика. Обсудили, почему темпы такие медленные.

Прокурор задал прямые вопросы о причинах отставания. Зампред правительства и местные руководители отчитались о текущем положении дел. Выезд показал, что стройка буксует, и это требует немедленных мер. Никто не стал спорить с фактами на месте.

Такие проверки помогают держать проекты под контролем. В Тейкове объект важен для жителей, и задержки бьют по планам. Прокуратура фиксирует всё для дальнейших действий.

"Такие социальные объекты в регионах часто страдают от срывов сроков из-за слабого контроля на муниципальном уровне. Прокуратура правильно делает, что вмешивается рано — это спасает бюджет и планы жителей. Нужно чаще привлекать подрядчиков к ответственности, чтобы они не расслаблялись. В итоге такие проверки ускоряют работы и повышают качество."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Программа и задержки

Строительство входит в госпрограмму "Развитие культуры в Ивановской области". Запустили его в 2024 году, но сейчас всё стоит на месте. Сроки нарушены существенно, что подтверждают проверки. Объект должен стать центром для местных мероприятий и образования.

В Тейкове такой центр ждут давно — он улучшит культурную жизнь города. Задержки влияют на финансирование и планы региона. Подрядчики объясняют отставание разными причинами, но факты налицо. Заказчик тоже несёт ответственность за контроль.

Госпрограммы требуют строгого графика, чтобы деньги не уходили впустую. В Ивановской области подобные проекты идут под особым вниманием. Задержки здесь тянут всю цепочку развития культуры.

Реакция надзорщиков

Межрайонная прокуратура по поручению Жугина внесла представления подрядчику и заказчику. Это заставит их исправить ситуацию быстро. Также инициировали проверки для чиновников из региона и муниципалитета.

Вопрос о административной ответственности уже на столе. Должностные лица рискуют штрафами или хуже. Прокуратура не останавливается на бумагах — следит за исполнением. В пресс-службе подчеркнули: завершение на особом контроле.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

