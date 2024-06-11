Работа над соглашением с Ираном продолжится после внеочередных президентских выборов, — Заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иран и Россия приостановили работу над всеобъемлющим договором о сотрудничестве. Однако это не означает полного прекращения взаимодействия в этой сфере. По словам Пескова, Москва намерена продолжать развивать отношения с Тегераном и работать над улучшением правовой базы между двумя государствами.

"Работа продолжается. Но, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо. Потому что президентские выборы, как правило, потом возможны и кадровые перестановки", — прокомментировал Песков.

После визита Раиси в Москву в начале 2022 года стороны приступили к работе над договором, но к весне 2024 года согласовать его так и не удалось.

В мае 2024 года президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов объяснил, что работу над соглашением приостановили в связи с подготовкой иранского руководства к президентским выборам.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая в результате крушения вертолёта в лесу Дизмар в иранской провинции Восточный Азербайджан. В связи с этим в Иране должны пройти выборы нового президента.

9 июня в стране завершилась процедура отбора кандидатов в главы государства. Избирательный штаб одобрил шесть человек.

Фото: Пресс-служба Президента России