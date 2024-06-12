Стоматолог Эрика Сотникова объяснила, что кокосовое масло не способствует отбеливанию зубов. Несмотря на то, что масло имеет бактерицидные свойства благодаря содержанию лауриновой кислоты, оно не способно удалять зубной налет, который требует абразивных средств или профессиональной чистки, сообщает Газета.Ру.

Отбеливание зубов происходит с использованием перекиси водорода, которая проникает в ткани зуба и разрушает пигмент. Кокосовое масло может слегка уменьшить окрашивание, но не дает настоящего отбеливающего эффекта.

Фото: publicdomainpictures.net/greek food ta mystika (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)