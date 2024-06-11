Стоматолог Алексей Глуходед рассказал, что отсутствие зубов может привести к четырем серьезным проблемам для здоровья. Первая проблема — это нарушение функции жевания, что влияет на пищеварительную систему и может усугублять заболевания ЖКТ, сообщает Газета.Ру.
Вторая проблема — повышенный риск сколов и переломов оставшихся зубов из-за увеличенной нагрузки на них. Третья проблема — это изменение положения зубов в зубном ряду, что затрудняет протезирование. Четвертая проблема — это эстетические и психологические недостатки, такие как чувство стеснения и неуверенности.
Фото: flickr.com/Republic of Korea (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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