Стоматолог Алексей Глуходед рассказал, что отсутствие зубов может привести к четырем серьезным проблемам для здоровья. Первая проблема — это нарушение функции жевания, что влияет на пищеварительную систему и может усугублять заболевания ЖКТ, сообщает Газета.Ру.

Вторая проблема — повышенный риск сколов и переломов оставшихся зубов из-за увеличенной нагрузки на них. Третья проблема — это изменение положения зубов в зубном ряду, что затрудняет протезирование. Четвертая проблема — это эстетические и психологические недостатки, такие как чувство стеснения и неуверенности.

Фото: flickr.com/Republic of Korea (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)