Стоматолог Татьяна Сумцова поделилась советами по отбеливанию зубов. Она выделила как профессиональные методы, так и те, что можно использовать дома. Профессиональное отбеливание у стоматолога является самым эффективным и безопасным способом. Для домашнего отбеливания подходят гели для кап, отбеливающие полоски и зубные пасты, а также такие средства, как сода и перекись водорода, сообщает Вечерняя Москва.

Сумцова отметила, что сырые фрукты и овощи, регулярная гигиена полости рта, ограничение употребления красящих продуктов, регулярные визиты к стоматологу и использование соломинки при питье красящих напитков помогают поддерживать белизну зубов. Также она упомянула менее традиционные методы, такие как использование кокосового масла и активированного угля, но предупредила о необходимости осторожного подхода, чтобы не повредить эмаль.

Лазерное отбеливание и правильное питание также способствуют осветлению и укреплению зубов. Перед началом отбеливания важно проконсультироваться со стоматологом.

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