Стоматолог Алексей Глуходед рассказал, что изменения прикуса влияют на искривление позвоночника. Он объяснил, что при неправильном распределении нагрузки включается компенсаторный механизм, при котором другие части тела берут на себя эту нагрузку, что приводит к искривлению спины.

Отсутствие зубов меняет прикус, что затем изменяет тонус жевательных мышц, работу мышц головы и шеи, сдвигает положение головы и вызывает искривление позвоночника. Это также может вызвать боли в шее и голове, а также патологии височно-нижнечелюстного сустава.

Отсутствие зубов и неправильный прикус могут привести к выраженной асимметрии лица и старческим чертам, сообщает Газета.Ру.

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