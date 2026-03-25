Курская область столкнулась с эпидемией дропперства: регион оказался в зоне риска вовлечения подростков

Полиция Курской области зафиксировала рост числа случаев вовлечения подростков в преступные схемы, связанные с продажей и арендой банковских карт. Мошенники под предлогом операций с криптовалютой склоняют несовершеннолетних к передаче доступа к их платежным инструментам сторонним лицам. Правоохранительные органы напоминают, что такие действия квалифицируются как неправомерный оборот средств платежей, что влечет за собой серьезные юридические последствия для владельцев счетов, включая уголовную ответственность.

Почему мошенники охотятся за картами

Аферисты массово скупают банковские счета у граждан, обещая быструю прибыль за их "аренду" по якобы легальным криптовалютным сделкам. Эти инструменты преступники используют как транзитные счета для отмывания средств, добытых обманным путем, либо для участия в финансовых пирамидах и получения неправомерных кредитов. В группу риска попадают подростки, которым закон позволяет открывать дебетовые карты с 14 лет при наличии письменного согласия законных представителей.

Для злоумышленников важно получить доступ к верифицированному счету, оформленному на реального человека. Использование счетов "дропперов" позволяет организаторам схем долгое время оставаться на свободе. Когда правоохранительные органы выходят на след хищения, претензии поступают именно к формальному владельцу карты, чьи данные указаны в банковском договоре.

Недавние следственные мероприятия в Курской области подтвердили масштаб проблемы — преступная цепь часто включает в себя целую сеть посредников, занимающихся скупкой и дальнейшим оборотом карт. Работа по установлению новых эпизодов этой деятельности ведется на постоянной основе, обнажая серьезную угрозу для финансовой безопасности граждан.

Уголовные риски для владельца

Статья 187 Уголовного кодекса России предусматривает жесткие санкции за неправомерный оборот средств платежей. Владелец, передавший реквизиты или саму карту третьим лицам, автоматически становится соучастником противоправных действий. Помимо наказания в виде лишения свободы, закон обязывает таких граждан возмещать ущерб, причиненный потерпевшим от рук преступников.

"Продажа банковской карты — это не простой способ подработки в интернете, а серьезное вовлечение в преступную махинацию. Родителям жизненно важно обсуждать с детьми, кто именно и с какой целью может проявлять интерес к их дебетовым счетам. Подростки до конца не осознают, что передача карты делает их юридически ответственными за все переводы, которые проходят через их имя. Последствия могут радикально изменить жизнь молодого человека, ведь уголовная статья за подобные действия предполагает наказание от условного срока до пяти лет лишения свободы". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

По словам правоохранителей, своевременная блокировка карты может уберечь владельца от серьезных осложнений. Если владелец оперативно сообщает о пропаже или передаче доступа, это помогает полиции выйти на организаторов цепочек, однако сам факт участия уже создает правовые риски. Любая транзакция, осуществленная через переданный инструмент, записывается на "счет" номинального держателя, отмыться от обвинений в пособничестве бывает крайне трудно.

Роль родительского контроля

Ответственность за финансовую грамотность детей в современных условиях ложится на плечи взрослых. Начальник отдела по противодействию преступлениям в сфере технологий УМВД по Курской области Денис Изотов подчеркивает важность бдительности со стороны родителей. Регулярные беседы о последствиях — это единственный способ предотвратить превращение ребенка в инструмент для преступников.

История 15-летнего подростка из Курска показала, что добровольное обращение в органы при обнаружении мошенничества помогает выявить преступную группу. Своевременные действия родителей, заблокировавших карту после обнаружения подозрительных операций, позволили избежать тяжелых юридических последствий для сына. Это подчеркивает необходимость доверительных отношений в семье, где ребенок не побоится рассказать о сомнительном предложении.

Масштабы деятельности "дропперов" остаются высокими, поэтому правоохранительные органы продолжают призывать к осторожности. Родителям рекомендуют проверять, не числятся ли на детях счета, о которых они не знают, и регулярно проводить мониторинг их цифровой активности. Только осведомленность и контроль могут снизить вероятность вовлечения молодых людей в теневые финансовые схемы.