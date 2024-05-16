В Сахалине девушка 17-и лет упала со скалы, делая селфи

В Сахалинской области 17-летняя девушка во время селфи рухнула со скалы и получила множественные переломы. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Amur Mash.

Подростки пришли на Быковские пороги в темное время суток, поднялись на большую высоту и передвигались над пропастью, освещая себе путь фонариками мобильных телефонов.

Одна 17-летняя девушка из компании школьников решила сделать селфи, но сорвалась со скалы и упала головой вниз. Она получила множественные переломы в области челюсти, носа и глаз.

Фото: web.archive.org/Quarkgluonplasma (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)