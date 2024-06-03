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Юрист Русяев: подростки в России могут официально работать с 14 лет
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:42

Юрист Русяев: подростки в России могут официально работать с 14 лет

Юрист Илья Русяев объяснил, что в России подростки могут начинать официально работать с 14 лет. В этом возрасте требуется согласие одного из родителей и, в некоторых случаях, разрешение органа опеки, сообщает News.Ru.

С 15 лет разрешается только лёгкий труд, не вредящий здоровью, а с 16 лет трудовой договор можно заключать на общих основаниях.

Рабочая неделя для подростков до 16 лет ограничена 24 часами, а с 16 до 18 лет — 35 часами. Во время учебного года работать можно только вне учебного времени. Также несовершеннолетним положен ежегодный оплачиваемый отпуск в 31 день. При устройстве на работу подростку потребуется паспорт, СНИЛС и справка из учебного заведения.

Фото: commons.wikimedia.org/Evan-Amos (public domain)

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