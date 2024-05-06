В Дагестане подросток пытался убить полицейского при помощи ножа

В Дагестане 16-летний подросток пытался убить полицейского, который вез его в отделение полиции в Сергокале.
Школьник изначально был привлечен по административному правонарушению, сейчас ему уже грозит наказание по уголовному обвинению в связи с причинением вреда жизни и здоровью сотруднику органов правопорядка.
Подросток сидел на переднем сидении в полицейской машине, после чего достал нож и набросился на сотрудника, желая вытащить огнестрельное оружие из кобуры полицейского.
На данный момент сотрудник полиции имеет два ножевых ранения в плечо и грудь, но его жизни больше ничего не угрожает.
Фото: commons.wikimedia.org/ Rainerzufall1234 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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