В Дагестане подросток пытался убить полицейского при помощи ножа

В Дагестане 16-летний подросток пытался убить полицейского, который вез его в отделение полиции в Сергокале.

Школьник изначально был привлечен по административному правонарушению, сейчас ему уже грозит наказание по уголовному обвинению в связи с причинением вреда жизни и здоровью сотруднику органов правопорядка.

Подросток сидел на переднем сидении в полицейской машине, после чего достал нож и набросился на сотрудника, желая вытащить огнестрельное оружие из кобуры полицейского.

На данный момент сотрудник полиции имеет два ножевых ранения в плечо и грудь, но его жизни больше ничего не угрожает.

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