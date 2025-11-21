Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
© flickr.com by Agencia de Noticias ANDES is licensed under Commons, the free media repository
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 14:53

Старые фанаты в шоке, а новые — в предвкушении: культовые черепашки готовятся к перерождению

Paramount готовит игровой фильм о Черепашках-ниндзя с продюсером Нилом Х. Морицем — The Hollywood Reporter

Paramount готовит новый виток приключений "Черепашек-ниндзя" в формате игрового кино. Студия собирается переосмыслить популярную франшизу, которая начала свою историю с комиксов, а затем превратилась в мультсериалы и полнометражные фильмы. Новая версия обещает стать современным прочтением культового мира мутантов-героев, знакомых зрителям с детства.

Новая команда и продюсерские планы

Paramount ведёт переговоры с Нилом Х. Морицем, известным продюсером франшизы "Форсаж" и трёх фильмов "Соник в кино". Его участие в проекте может стать гарантом высоких стандартов визуальных эффектов и динамичного повествования.

"С ним ведут переговоры", — отметил The Hollywood Reporter.

Ранее студия планировала экранизацию комикса "Последний ронин" с Ильёй Найшуллером в качестве режиссёра, но проект был отложен. Теперь ставка делается на новый игровой фильм, который должен привлечь и старых поклонников, и новое поколение зрителей.

Последний полнометражный фильм во вселенной "Черепашек-ниндзя" вышел в 2016 году — это была вторая часть серии, режиссёром которой выступил Дейв Грин. Фильмы о черепашках всегда балансировали между комедийными элементами и экшеном, создавая уникальную атмосферу для семейного просмотра.

Советы для людей, которые ждут выход перезапуска

  1. Ознакомьтесь с предыдущими фильмами и мультсериалами — это поможет понять контекст и персонажей.

  2. Обратите внимание на комиксы, особенно классические выпуски 80-х и 90-х годов.

  3. Составьте мини-коллекцию фигурок или сувениров — для фанатов это усилит эффект погружения.

  4. Следите за новостями Paramount, чтобы не пропустить трейлеры и анонсы.

  5. Планируйте семейный просмотр — "Черепашки" всегда были семейным брендом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропуск просмотра старых фильмов → потеря понимания персонажей → прочитайте краткие обзоры и обзоры фанатов.

  • Игнорирование комиксов → неполное восприятие сюжета → прочтите ключевые выпуски серии.

  • Ставить на новые технологии, игнорируя сценарий → разочарование от сюжета → обратите внимание на продюсерскую команду и её прошлые работы.

А что если…

Если новая версия станет хитом, это может запустить целую серию продолжений и спин-оффов, включая анимацию и игровые адаптации. Вероятно, будут разработаны коллекционные товары и тематические игры, расширяющие вселенную черепашек.

FAQ

В: Кто займётся режиссурой перезапуска?
О: Пока режиссёр не выбран, переговоры ведёт Paramount с потенциальными кандидатами.

В: Стоит ли смотреть старые фильмы перед новым?
О: Да, это поможет лучше понять развитие персонажей и историю вселенной.

В: Будет ли новая версия анимационной?
О: Нет, речь идёт о игровом кино с живыми актёрами и современными эффектами.

В: Какие комиксы лучше изучить для подготовки?
О: Классические выпуски 80-х и 90-х, а также "Последний ронин" для понимания альтернативных сюжетных линий.

Мифы и правда

  • Миф: "Новые фильмы полностью отойдут от классики". Правда: будет сохранена базовая концепция героев и их характеры.

  • Миф: "Перезапуск ориентирован только на детей". Правда: сценарий рассчитан на семейную аудиторию, включая взрослых фанатов.

  • Миф: "Новые технологии делают фильм хуже". Правда: современные эффекты позволяют создать более захватывающий визуальный ряд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джоан Роулинг отметила реалистичность костюмов и декораций на съёмках нового сериала по сегодня в 6:30
Что увидела Джоан Роулинг на площадке нового "Гарри Поттера": кастинг и магия поражают

Джоан Роулинг лично посетила съёмочную площадку нового сериала HBO по "Гарри Поттеру" и оценила первые эпизоды с восторгом.

Читать полностью » Актёр Джонатан Бэйли подчеркнул важность веры в себя и простых радостей с семьей — Better Men сегодня в 5:06
Джонатан Бэйли шепчет себе в прошлое: звезда "Бриджертонов" раскрыл секрет успеха и счастья

Джонатан Бэйли в рамках инициативы Better Men написал письмо юному себе, делясь жизненной мудростью и воспоминаниями о детстве, карьере и семье.

Читать полностью » Джулия Робертс рассказала о желании кардинально изменить причёску — The Hollywood Reporter сегодня в 4:03
Джулия Робертс удивила фанатов смелым желанием: этот шаг может стать новым этапом в её жизни

В интервью для The Hollywood Reporter Джулия Робертс призналась, что мечтает о резком изменении прически после трёх десятилетий работы с одним парикмахером — и это желание отражает её внутреннюю свободу.

Читать полностью » Джордан Лютс поддерживал Деми Ловато в период депрессии во время записи альбома Holy Fvck — интервью сегодня в 3:22
Глубокая депрессия и неожиданная опора: этот человек вернул Деми Ловато веру в себя

Деми Ловато рассказала, как её муж помог преодолеть депрессию и вернуть веру в себя во время работы над новым альбомом.

Читать полностью » Гленн Клоуз связала негативные отзывы о сегодня в 2:54
Гленн Клоуз перевернула скандал вокруг "Всё честно": её слова заставили зрителей пересмотреть сериал

Гленн Клоуз неожиданно вмешалась в обсуждение провального сериала с участием Ким Кардашьян — её слова заставили по-новому взглянуть на критику проекта.

Читать полностью » Запойный просмотр сериалов снижает чувствительность к инсулину и повышает риск диабета — эндокринолог Мтемерерва сегодня в 1:53
Ваш метаболизм в плену дивана: как каждая новая серия любимого сериала съедает ваше здоровье

Долгий просмотр сериалов может замедлять метаболизм и влиять на гормоны аппетита, нарушая циркадные ритмы организма.

Читать полностью » Григорий Лепс сообщил о двух перенесённых прекоматозных состояниях — сегодня в 0:53
Когда минуты решают всё: Лепс рассказал о встрече со смертью

Григорий Лепс откровенно рассказал о пережитых критических состояниях и объяснил, как смог сохранить творчество и подготовить масштабный музыкальный релиз.

Читать полностью » Ольга Бузова сообщила о нарастающей усталости во время работы в Китае — блог артистки вчера в 22:59
Когда ни кофе, ни душ уже не работают: что довело Бузову до предела

Ольга Бузова рассказала подписчикам о сильной усталости, с которой не справляются ни кофе, ни привычные ритуалы бодрости. Почему такое происходит и как помочь организму — в большом материале.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Grok постоянно хвалит своего создателя Маска в ответах бота — The Washington Post
Технологии
Обнаружены возможности трояна Sturnus для перехвата переписки — ThreatFabric
Наука
Археологи обнаружили римский саркофаг в венгерской коммуне — археолог Феньеш
Наука
Учёные фиксируют редкий регургиталит с костями птерозавра и рыб — Андрей Зубов
Красота и здоровье
Интоксикация при гриппе усиливается в первые сутки, отметили терапевты
Дом
Антистатик замедляет оседание пыли на плинтусах — специалисты по уборке
Общество
Россияне потратили свыше трех миллиардов рублей на психологов — сенатор Гибатдинов
Еда
Соль в начале варки улучшает вкус риса — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet