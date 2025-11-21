Старые фанаты в шоке, а новые — в предвкушении: культовые черепашки готовятся к перерождению
Paramount готовит новый виток приключений "Черепашек-ниндзя" в формате игрового кино. Студия собирается переосмыслить популярную франшизу, которая начала свою историю с комиксов, а затем превратилась в мультсериалы и полнометражные фильмы. Новая версия обещает стать современным прочтением культового мира мутантов-героев, знакомых зрителям с детства.
Новая команда и продюсерские планы
Paramount ведёт переговоры с Нилом Х. Морицем, известным продюсером франшизы "Форсаж" и трёх фильмов "Соник в кино". Его участие в проекте может стать гарантом высоких стандартов визуальных эффектов и динамичного повествования.
"С ним ведут переговоры", — отметил The Hollywood Reporter.
Ранее студия планировала экранизацию комикса "Последний ронин" с Ильёй Найшуллером в качестве режиссёра, но проект был отложен. Теперь ставка делается на новый игровой фильм, который должен привлечь и старых поклонников, и новое поколение зрителей.
Последний полнометражный фильм во вселенной "Черепашек-ниндзя" вышел в 2016 году — это была вторая часть серии, режиссёром которой выступил Дейв Грин. Фильмы о черепашках всегда балансировали между комедийными элементами и экшеном, создавая уникальную атмосферу для семейного просмотра.
А что если…
Если новая версия станет хитом, это может запустить целую серию продолжений и спин-оффов, включая анимацию и игровые адаптации. Вероятно, будут разработаны коллекционные товары и тематические игры, расширяющие вселенную черепашек.
FAQ
В: Кто займётся режиссурой перезапуска?
О: Пока режиссёр не выбран, переговоры ведёт Paramount с потенциальными кандидатами.
В: Стоит ли смотреть старые фильмы перед новым?
О: Да, это поможет лучше понять развитие персонажей и историю вселенной.
В: Будет ли новая версия анимационной?
О: Нет, речь идёт о игровом кино с живыми актёрами и современными эффектами.
В: Какие комиксы лучше изучить для подготовки?
О: Классические выпуски 80-х и 90-х, а также "Последний ронин" для понимания альтернативных сюжетных линий.
Мифы и правда
-
Миф: "Новые фильмы полностью отойдут от классики". Правда: будет сохранена базовая концепция героев и их характеры.
-
Миф: "Перезапуск ориентирован только на детей". Правда: сценарий рассчитан на семейную аудиторию, включая взрослых фанатов.
-
Миф: "Новые технологии делают фильм хуже". Правда: современные эффекты позволяют создать более захватывающий визуальный ряд.
