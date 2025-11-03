Мода, которая втягивает в зависимость: почему подростки выбирают вейпы

Популярность вейпов среди подростков растёт с каждым годом. Электронные сигареты воспринимаются молодыми людьми как безвредная альтернатива табаку и часть современного образа жизни. Однако врачи предупреждают: за модой на пар скрываются психологические и социальные причины, делающие эту привычку особенно опасной в юном возрасте.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко рассказала, что вейпинг среди подростков — это не только вредная привычка, но и способ самовыражения, попытка почувствовать себя взрослее.

"С одной стороны, стремятся, как любая молодёжь, в определённой мере противопоставить себя более старшему поколению, с другой стороны, показать, что они уже достаточно взрослые", — сказала врач.

Вейп как символ "взрослости"

Подростковый возраст — время, когда формируется личность, и потребность в признании со стороны сверстников становится особенно сильной. По словам специалиста, вейп в этой среде часто воспринимается не как вредная привычка, а как знак независимости и принадлежности к определённой группе.

Такой подход делает подростков уязвимыми к социальным влияниям. Нередко они начинают курить не из-за любопытства к никотину, а ради статуса и самоутверждения.

Роль "стадного эффекта"

"Если кто-то из лидеров компании начинает курить вейп, другие участники зачастую копируют такое поведение", — отметила эксперт.

Так проявляется групповая зависимость - когда мнение и поведение сверстников оказывают большее влияние, чем советы родителей или педагогов. Подростки в этот момент стараются "не выпасть" из круга общения, и вейп становится своеобразным социальным пропуском.

Как мозг подростков делает их уязвимыми

Марина Шоренко подчеркнула, что у некоторых молодых людей развитие лобных долей мозга происходит с задержкой. Эти участки отвечают за контроль импульсов, принятие решений и умение оценивать последствия.

Недоразвитость этой зоны делает подростков склонными к рисковому поведению, в том числе к употреблению никотина или психоактивных веществ (✓ проверено). Именно поэтому подростковый мозг быстрее формирует зависимость, а бросить курить становится сложнее.

Таблица "Сравнение"

Фактор Как влияет на поведение Последствие Желание выделиться Подталкивает к курению вейпа как символу "взрослости" Формирование зависимости Давление сверстников Повышает риск подражания Потеря самоконтроля Отсутствие осознанности Недооценка последствий Игнорирование вреда для здоровья Недоразвитие лобных долей Снижение тормозных реакций Импульсивное поведение

Советы шаг за шагом

Обсуждать тему без морализаторства. Родителям стоит говорить с подростками на равных, а не читать нотации. Объяснять реальные последствия. Расскажите, как никотин влияет на память, концентрацию и настроение. Показывать альтернативы. Спорт, музыка, креативные занятия помогают подросткам самовыражаться безопасно. Следить за окружением. Часто именно компания формирует привычки. Подавайте личный пример. Подростки редко слушают, но всегда наблюдают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: родитель игнорирует вейп как "безопасную" замену сигарет.

Последствие: развитие никотиновой зависимости.

Альтернатива: профилактические разговоры, визит к психологу или школьному специалисту.

Ошибка: запреты без объяснений.

Последствие: протест и скрытность подростка.

Альтернатива: диалог, доверие и уважение к мнению ребёнка.

Ошибка: пример взрослых, курящих дома.

Последствие: восприятие курения как нормы.

Альтернатива: создание здорового семейного уклада без вредных привычек.

А что если ребёнок уже парит?

Если подросток уже использует вейп, важно не прибегать к наказаниям. Лучше выяснить, почему он это делает — ради общения, снятия стресса или подражания. Психологи советуют поддерживать контакт и помогать найти другие способы самоутверждения. При необходимости стоит обратиться к психиатру-наркологу, чтобы оценить уровень зависимости.

Таблица "Плюсы и минусы"

Мифические "плюсы" вейпа Реальные последствия Помогает расслабиться Приводит к никотиновой зависимости Выглядит стильно Ухудшает работу лёгких и сердца Не пахнет, как сигареты Содержит токсичные соединения Безопаснее табака Способствует формированию привычки курения

FAQ

Почему подростки выбирают вейпы, а не сигареты?

Из-за моды и ложного ощущения безопасности — пар не пахнет и воспринимается как безвредный.

Можно ли считать вейпы менее вредными?

Нет. Они содержат никотин и химические вещества, влияющие на дыхательную систему и мозг (✓ проверено).

Как родителям реагировать на вейпинг ребёнка?

Без крика и обвинений. Важно выслушать, объяснить риски и предложить поддержку.

Мифы и правда