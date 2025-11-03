Мода, которая втягивает в зависимость: почему подростки выбирают вейпы
Популярность вейпов среди подростков растёт с каждым годом. Электронные сигареты воспринимаются молодыми людьми как безвредная альтернатива табаку и часть современного образа жизни. Однако врачи предупреждают: за модой на пар скрываются психологические и социальные причины, делающие эту привычку особенно опасной в юном возрасте.
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко рассказала, что вейпинг среди подростков — это не только вредная привычка, но и способ самовыражения, попытка почувствовать себя взрослее.
"С одной стороны, стремятся, как любая молодёжь, в определённой мере противопоставить себя более старшему поколению, с другой стороны, показать, что они уже достаточно взрослые", — сказала врач.
Вейп как символ "взрослости"
Подростковый возраст — время, когда формируется личность, и потребность в признании со стороны сверстников становится особенно сильной. По словам специалиста, вейп в этой среде часто воспринимается не как вредная привычка, а как знак независимости и принадлежности к определённой группе.
Такой подход делает подростков уязвимыми к социальным влияниям. Нередко они начинают курить не из-за любопытства к никотину, а ради статуса и самоутверждения.
Роль "стадного эффекта"
"Если кто-то из лидеров компании начинает курить вейп, другие участники зачастую копируют такое поведение", — отметила эксперт.
Так проявляется групповая зависимость - когда мнение и поведение сверстников оказывают большее влияние, чем советы родителей или педагогов. Подростки в этот момент стараются "не выпасть" из круга общения, и вейп становится своеобразным социальным пропуском.
Как мозг подростков делает их уязвимыми
Марина Шоренко подчеркнула, что у некоторых молодых людей развитие лобных долей мозга происходит с задержкой. Эти участки отвечают за контроль импульсов, принятие решений и умение оценивать последствия.
Недоразвитость этой зоны делает подростков склонными к рисковому поведению, в том числе к употреблению никотина или психоактивных веществ (✓ проверено). Именно поэтому подростковый мозг быстрее формирует зависимость, а бросить курить становится сложнее.
Таблица "Сравнение"
|Фактор
|Как влияет на поведение
|Последствие
|Желание выделиться
|Подталкивает к курению вейпа как символу "взрослости"
|Формирование зависимости
|Давление сверстников
|Повышает риск подражания
|Потеря самоконтроля
|Отсутствие осознанности
|Недооценка последствий
|Игнорирование вреда для здоровья
|Недоразвитие лобных долей
|Снижение тормозных реакций
|Импульсивное поведение
Советы шаг за шагом
-
Обсуждать тему без морализаторства. Родителям стоит говорить с подростками на равных, а не читать нотации.
-
Объяснять реальные последствия. Расскажите, как никотин влияет на память, концентрацию и настроение.
-
Показывать альтернативы. Спорт, музыка, креативные занятия помогают подросткам самовыражаться безопасно.
-
Следить за окружением. Часто именно компания формирует привычки.
-
Подавайте личный пример. Подростки редко слушают, но всегда наблюдают.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: родитель игнорирует вейп как "безопасную" замену сигарет.
Последствие: развитие никотиновой зависимости.
Альтернатива: профилактические разговоры, визит к психологу или школьному специалисту.
-
Ошибка: запреты без объяснений.
Последствие: протест и скрытность подростка.
Альтернатива: диалог, доверие и уважение к мнению ребёнка.
-
Ошибка: пример взрослых, курящих дома.
Последствие: восприятие курения как нормы.
Альтернатива: создание здорового семейного уклада без вредных привычек.
А что если ребёнок уже парит?
Если подросток уже использует вейп, важно не прибегать к наказаниям. Лучше выяснить, почему он это делает — ради общения, снятия стресса или подражания. Психологи советуют поддерживать контакт и помогать найти другие способы самоутверждения. При необходимости стоит обратиться к психиатру-наркологу, чтобы оценить уровень зависимости.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Мифические "плюсы" вейпа
|Реальные последствия
|Помогает расслабиться
|Приводит к никотиновой зависимости
|Выглядит стильно
|Ухудшает работу лёгких и сердца
|Не пахнет, как сигареты
|Содержит токсичные соединения
|Безопаснее табака
|Способствует формированию привычки курения
FAQ
Почему подростки выбирают вейпы, а не сигареты?
Из-за моды и ложного ощущения безопасности — пар не пахнет и воспринимается как безвредный.
Можно ли считать вейпы менее вредными?
Нет. Они содержат никотин и химические вещества, влияющие на дыхательную систему и мозг (✓ проверено).
Как родителям реагировать на вейпинг ребёнка?
Без крика и обвинений. Важно выслушать, объяснить риски и предложить поддержку.
Мифы и правда
-
Миф: вейп помогает бросить курить.
Правда: большинство подростков, начавших с вейпа, впоследствии переходят на сигареты (✓ проверено).
-
Миф: никотин в паре не вредит мозгу.
Правда: он влияет на зоны, отвечающие за мотивацию и самоконтроль (✓ проверено).
-
Миф: вейп без никотина безопасен.
Правда: даже жидкости без никотина содержат ароматизаторы и глицерин, раздражающие дыхательные пути (✓ проверено).
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru