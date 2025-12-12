Экран вместо спорта — и минус 15% к состоянию ума: подростковая лень бьёт по психике

Привычки, сформированные в подростковом возрасте, оказываются куда более долговечными, чем принято думать. Новые данные показывают: даже умеренная физическая активность в юные годы способна повлиять на психологическое состояние спустя десятилетия. Особенно важным оказывается короткий, но решающий отрезок — старший подростковый возраст. Об этом сообщает издание Femina со ссылкой на исследование Asics.

Почему подростковый спорт влияет на психическое здоровье во взрослом возрасте

Во многих развитых странах фиксируется рост тревожных расстройств, хронического стресса и депрессии. Эти состояния отражаются не только на качестве жизни отдельных людей, но и на экономике, социальной устойчивости и системах здравоохранения. Несмотря на доступность медикаментозного лечения и психотерапии, профилактика по-прежнему остается слабым звеном, особенно когда речь идет о молодых поколениях.

Именно поэтому все больше внимания уделяется роли физической активности как фактору психологического благополучия. В 2024 году бренд Asics представил вторую волну международного исследования "State of Mind", охватившего более 26 тысяч человек из 22 стран. Участникам предлагалось оценить свое психическое состояние по ряду когнитивных и эмоциональных показателей — от концентрации и спокойствия до уверенности и устойчивости к стрессу.

Как измеряли состояние ума и что показали результаты

Индекс State of Mind формировался на основе десяти характеристик, каждая из которых оценивалась по десятибалльной шкале. В совокупности это позволило получить показатель от 0 до 100, отражающий общее психическое благополучие человека.

Результаты оказались показательными. Люди, уделяющие физической активности не менее 150 минут в неделю, в среднем набирали 67 баллов. У тех, чья активность не превышала 29 минут в неделю, показатель снижался до 54 баллов. Наиболее заметные различия фиксировались в уровне динамизма, способности к концентрации, ощущении внутреннего спокойствия и уверенности в себе.

Возраст 15-17 лет как критическая точка

Особое внимание исследователи уделили подростковому периоду. Анализ показал, что именно возраст от 15 до 17 лет играет ключевую роль в формировании устойчивых привычек к движению. Каждый дополнительный год регулярной физической активности в этом возрасте был связан с более высоким уровнем психического благополучия уже во взрослой жизни.

При этом наблюдается тревожная тенденция: современные подростки отказываются от спорта раньше и чаще, чем представители предыдущих поколений. Это снижает вероятность того, что активность сохранится в будущем, и напрямую отражается на психологическом состоянии.

Долгосрочные последствия отказа от движения

Данные исследования показывают, что 58% людей, регулярно занимавшихся спортом в возрасте 15-17 лет, остаются активными и во взрослом возрасте. Среди тех, кто не имел такой привычки, этот показатель составляет 53%. Разница кажется незначительной, но именно она формирует устойчивые различия в психическом состоянии: 64 балла против 61 по индексу State of Mind.

Наихудшие показатели зафиксированы у респондентов, прекративших заниматься спортом до 15 лет. Почти треть из них остается физически неактивной и во взрослом возрасте. В сравнении с теми, кто сохранял активность в подростковые годы, они демонстрируют более низкий уровень концентрации, уверенности, спокойствия и эмоционального равновесия.

Мнение эксперта: привычки, которые остаются на всю жизнь

"Подростковый возраст — это ключевой период, когда мы развиваем наши жизненные привычки. Физическая активность — яркий пример того, как привычка может либо закрепиться, либо быть утраченной, и тогда вернуться к ней становится сложнее, хотя и не невозможно", — отмечает профессор Королевского колледжа Лондона Брендон Стаббс.

По его словам, если подросток находит вид активности, который приносит удовольствие, вероятность того, что он сохранит эту практику на протяжении всей жизни, существенно возрастает. Это напрямую связано с устойчивостью настроения и психологическим комфортом.

Глобальная проблема недостаточной активности среди подростков

На фоне этих выводов статистика Всемирной организации здравоохранения выглядит особенно тревожно. По данным ВОЗ, более 80% школьников во всем мире не выполняют рекомендацию по ежедневной физической активности продолжительностью не менее одного часа. Среди девочек этот показатель достигает 85%, среди мальчиков — 78%.

Эксперты подчеркивают, что дефицит движения в подростковом возрасте угрожает не только будущему психическому здоровью, но и физическому состоянию: страдает сердечно-сосудистая система, мышечная и костная ткань, когнитивное развитие и навыки социализации.

Экранное время и малоподвижный образ жизни

Рост цифровых технологий усилил тенденцию к сидячему образу жизни. Увеличение экранного времени, дистанционное общение и последствия социальной изоляции сделали движение менее естественной частью повседневности. По данным агентства ANSES, 66% подростков в возрасте 11-17 лет одновременно превышают допустимое экранное время и не достигают рекомендованного уровня физической активности.

Высокий уровень малоподвижности связан с риском избыточного веса, нарушений сна и ухудшения общего качества жизни, что дополнительно усиливает психологическую нагрузку.

Поколенческий разрыв в отношении к спорту

Исследование Asics выявило выраженный разрыв между поколениями. Если 57% представителей так называемого "молчаливого поколения" вспоминают ежедневную физическую активность в детстве, то среди поколения Z этот показатель составляет лишь 19%. Это отражается и в уровне психического благополучия: 70 баллов против 62 соответственно.

"Это может стать бомбой замедленного действия для психического здоровья будущих поколений", — подчеркивает профессор Брендон Стаббс.

Почему даже 15 минут имеют значение

Несмотря на тревожные цифры, исследование дает и обнадеживающий сигнал. По данным Asics, даже 15 минут движения в день способны оказать положительное влияние на психическое состояние. Регулярная физическая активность поддерживает здоровье сердца, снижает риск диабета, укрепляет мышцы и кости, а также ассоциируется с более низким уровнем тревоги и депрессии.

Сравнение: активный и малоподвижный образ жизни

Физически активные люди чаще демонстрируют устойчивое настроение, лучшую концентрацию и способность справляться со стрессом. Малоподвижный образ жизни, напротив, связан с эмоциональной нестабильностью, снижением энергии и повышенным риском психических расстройств. Разница особенно заметна, если активность формируется еще в подростковом возрасте.

Плюсы и минусы раннего формирования привычки к спорту

Регулярное движение в юные годы помогает выработать дисциплину, улучшает самооценку и облегчает поддержание активности во взрослом возрасте. Однако чрезмерное давление, навязанные виды спорта или негативный опыт могут, напротив, привести к полному отказу от физической активности. Баланс и личный интерес остаются ключевыми факторами.

Советы шаг за шагом: как поддержать интерес к движению

Помочь подростку выбрать вид активности, который действительно нравится. Избегать сравнения с другими и давления на результат. Поощрять регулярность, а не интенсивность. Поддерживать совместную активность с друзьями или семьей. Напоминать, что даже короткие тренировки имеют значение.

Популярные вопросы о физической активности и психическом здоровье

Как выбрать подходящий вид спорта для подростка?

Лучше ориентироваться на интересы самого ребенка и пробовать разные форматы — от командных игр до индивидуальных занятий.

Сколько времени нужно уделять активности ежедневно?

ВОЗ рекомендует не менее 60 минут умеренной или интенсивной активности в день, но даже 15-30 минут уже приносят пользу.

Что делать взрослым, если в подростковом возрасте они не занимались спортом?

Начинать с простых форм движения, таких как ходьба или легкие тренировки, постепенно формируя устойчивую привычку.