Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение "планка"
Упражнение "планка"
© Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 4:16

Спорт формирует не только тело: как тренировки в юности влияют на характер

Спортивный педагог: упражнения с весом тела безопаснее штанги в 14–18 лет

Регулярные тренировки в подростковом возрасте формируют не только тело, но и характер. Привычка к спорту, заложенная в юности, остаётся на всю жизнь, укрепляя уверенность, выносливость и самодисциплину. Главное — не стремиться к быстрым результатам, а выстроить процесс так, чтобы спорт стал естественной частью повседневности.

Почему важна регулярность

Психологи утверждают: чтобы выработать устойчивую привычку, требуется около месяца постоянных занятий. Поэтому для подростков особенно важно, чтобы спорт не воспринимался как обязанность. Лучше, если тренировки будут разнообразными — сегодня плавание, завтра турник, послезавтра беговая дорожка. Такой подход помогает сохранить интерес и не перегореть.

Физическая активность в юном возрасте ускоряет обмен веществ, улучшает осанку и укрепляет кости. При этом особую роль играют упражнения с весом собственного тела: они безопасно развивают силу, формируют правильное положение позвоночника и не требуют спортзала.

Когда начинать и как не навредить росту

В возрасте 14-18 лет тело подростка активно растёт. Мальчики в этот период достигают пика выработки тестостерона, а значит — мышцы растут быстрее. Но именно в это время важно избегать чрезмерных нагрузок: тренировки со штангой, жимы и приседы с весом могут нарушить естественные процессы роста.

Вместо тяжёлых снарядов стоит делать акцент на упражнениях, где работает всё тело. Это не только безопаснее, но и эффективнее с точки зрения формирования координации и выносливости.

Какие виды спорта выбрать

Оптимальные варианты для подростков — плавание, командные игры и гимнастика. Плавание задействует всё тело, развивает дыхательную систему и формирует красивую осанку. Командные виды спорта — футбол, волейбол, баскетбол — учат взаимодействию и дисциплине. А гимнастика и воркаут укрепляют мышцы спины, рук и пресса.

Полезно также добавлять кардио: велотренажёр, эллипсоид, беговую дорожку или гребной тренажёр. Последний особенно хорош — он тренирует и руки, и ноги, развивает сердце и лёгкие, а также помогает сбалансировать фигуру.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с разминки. 5-7 минут активных движений — приседы, махи руками, лёгкий бег — подготавливают суставы и мышцы.

  2. Включите базовые упражнения. Планка, отжимания, скручивания, выпады — этого достаточно, чтобы развить силу и выносливость.

  3. Следите за дыханием. Вдох — на расслаблении, выдох — в момент усилия.

  4. Не гонитесь за количеством. Лучше 10 правильных повторений, чем 30 с нарушением техники.

  5. Завершайте тренировку растяжкой. Это помогает мышцам восстановиться и предотвращает травмы.

Пример программы для дома

  • Планка на локтях. Удерживайте корпус 20-30 секунд, сохраняя прямую линию от головы до пят.

  • Боковая планка. Опора на одну руку, другая рука — вверх. Для усложнения можно поднимать верхнюю ногу.

  • Отжимания. Классические или с подставкой под ноги. Для развития трицепса — алмазные или на кулаках.

  • Обратные скручивания. Лёжа на спине, поднимайте ноги, активируя нижний пресс.

  • Бёрпи. Комплексное упражнение для проработки всего тела.

  • Подъём таза лёжа. Укрепляет ягодицы и мышцы корпуса.

  • Подтягивания. Развивают руки, спину и плечи, формируя широкую осанку.

  • Выпады. По 10-12 повторений на каждую ногу, сохраняя контроль над дыханием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Тренироваться с весом, как взрослые.
    Последствие: Перегрузка позвоночника и возможное замедление роста.
    Альтернатива: Используйте вес тела и тренажёры с горизонтальной нагрузкой — например, гребной.

  • Ошибка: Пропуск разминки.
    Последствие: Повышенный риск травм.
    Альтернатива: Лёгкий бег, махи руками, вращения суставов 5-10 минут.

  • Ошибка: Ежедневные изнуряющие тренировки.
    Последствие: Перетренированность и потеря мотивации.
    Альтернатива: 3-4 занятия в неделю с отдыхом между ними.

Плюсы и минусы разных тренировок

Тип тренировки Плюсы Минусы
Упражнения с весом тела Безопасны, развивают выносливость Результат приходит не сразу
Плавание Улучшает осанку, развивает лёгкие Требует доступа к бассейну
Воркаут и турник Формируют силу и фигуру Нужен контроль техники
Кардио (бег, гребля) Укрепляет сердце, снижает стресс Не развивает мышечную массу
Тренажёрный зал Быстрый визуальный результат Подходит только после 17 лет

А что если тренировки даются тяжело?

Если подросток испытывает усталость или скуку, стоит изменить формат: добавить музыку, подключить друга или сократить продолжительность занятий. Главное — не бросать, а искать свой ритм. Через 2-3 недели организм адаптируется, и появится удовольствие от процесса.

Иногда помогает смена цели. Вместо абстрактного "накачать мышцы" можно поставить конкретную задачу — подтянуться 10 раз, пробежать 3 километра или улучшить гибкость.

Мифы и правда

  • Миф: От спорта подросток перестаёт расти.
    Правда: Это касается только чрезмерных нагрузок с тяжёлым весом. Умеренные тренировки, наоборот, способствуют гармоничному росту.

  • Миф: Чтобы накачать мышцы, нужны гантели.
    Правда: Вес собственного тела — лучший и безопасный инструмент на старте.

  • Миф: Девочкам нельзя делать силовые упражнения.
    Правда: Умеренные силовые нагрузки укрепляют мышцы и суставы, не увеличивая объём тела.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как часто нужно тренироваться подросткам?
Достаточно 3-4 раз в неделю по 30-45 минут, включая разминку и растяжку.

Можно ли заниматься утром до школы?
Да, если есть 20-30 минут и лёгкий завтрак. Главное — не тренироваться натощак.

Какой инвентарь нужен дома?
Фитнес-коврик, ролик для пресса, резинки, турник. Всё это недорого и занимает минимум места.

Можно ли подключить питание для роста мышц?
Белков достаточно в обычной пище — творог, яйца, рыба. Спортивные добавки до 18 лет не нужны.

3 интересных факта

  1. Мозг подростков реагирует на физическую нагрузку ярче, чем у взрослых — выделяется больше эндорфинов.

  2. Всего 20 минут тренировок в день повышают концентрацию внимания и память.

  3. Люди, начавшие заниматься спортом в 15-17 лет, чаще продолжают тренировки во взрослом возрасте.

Исторический контекст

Первое серьёзное внимание к физическому развитию подростков появилось ещё в античности — в Спарте и Афинах мальчиков с 7 лет обучали гимнастике. В XIX веке в Европе начали вводить школьные уроки физкультуры, а в СССР система ГТО стала основой массового спорта. Сегодня эти идеи возвращаются в обновлённой форме — через фитнес-программы и онлайн-тренировки для молодёжи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие мышцы отвечают за стабильность таза — разъяснение физиотерапевта Сергея Гришина сегодня в 3:37
Таз держится на волоске: незаметные мышцы, без которых вы разваливаетесь при ходьбе

Мышцы внутренней поверхности бёдер незаметны, но именно они удерживают таз и позвоночник в равновесии. Узнайте, как их тренировать правильно.

Читать полностью » Фитнес-тренер: даже короткая планка улучшает осанку и ускоряет метаболизм сегодня в 3:16
Планка меняет тело без спортзала: упражнение, которое работает за минуту

Простая, но мощная — планка укрепляет тело без лишних движений. Узнайте, как правильно её выполнять, чтобы получить максимум пользы и не навредить спине.

Читать полностью » Российские физиологи сообщили, что тренировки стоя улучшают осанку сегодня в 2:16
Возраст не помеха: как за 15 минут в день вернуть рукам упругость и силу

После 50 лет дряблые руки — не приговор. Узнайте, как вернуть им тонус и грацию всего за три недели без гантелей и спортзала.

Читать полностью » Слабые мышцы лопаток вызывают боль и нарушение осанки — Алексей Орлов сегодня в 2:10
Секрет силы спрятан под лопатками: как вернуть плечам подвижность без боли

Боль в плечах часто связана не с самим суставом, а с ослабленными мышцами лопаток. Разбираемся, как укрепить их и вернуть телу лёгкость движений.

Читать полностью » Персональный тренер Клэкстон: без разминки невозможна безопасная тренировка сегодня в 1:21
Разогреть тело — как завести мотор: 4 минуты, которые решают всё

Тренер Джек Клэкстон доказал: всего четыре минуты активной разминки способны сделать мышцы сильнее и защитить от травм. Узнайте, как именно.

Читать полностью » Правильное дыхание во время тренировки снижает риск травм и повышает силу сегодня в 1:10
Выдыхай, если хочешь жить: что скрывает главный рефлекс в спортзале

Правильное дыхание во время тренировки усиливает мощность движений, стабилизирует корпус и снижает риск травм — вот почему важно не игнорировать его.

Читать полностью » Учёные из Японии доказали эффективность интервальной ходьбы для здоровья сердца сегодня в 0:10
30 минут в кроссовках — и сердце как у самурая: секрет японской ходьбы

Японская ходьба покоряет мир — простая техника интервальных прогулок помогает улучшить выносливость, снизить давление и вернуть бодрость без спортзала.

Читать полностью » Эксперты: растяжка не помогает при напряжении подколенных сухожилий — важнее стабильность таза вчера в 23:28
Проблема не в ногах, а в… ягодицах: как слабые мышцы делают вас деревянным

Почему подколенные сухожилия часто кажутся «тугими», хотя на самом деле они уже растянуты, и как избавиться от напряжения без бесконечных растяжек.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
ГИБДД: штраф за номера без флага составит 500 рублей или предупреждение
Наука
Hyundai E&C: контракт с Fermi America подписан 26 октября в Техасе
Питомцы
WSAVA предупредила об опасности сырых кормов для собак и их владельцев
Спорт и фитнес
Базовые упражнения со штангой — основа тренировок по методу Арнольда Шварценеггера
Садоводство
Осенняя подкормка фосфором и калием повышает зимостойкость хризантем — советы садоводов
Авто и мото
Электромобили пока не способны полностью заменить автомобили с ДВС
Культура и шоу-бизнес
TMZ: у Криса Эванса и Албы Баптишта родился первенец в Массачусетсе
Еда
Блины с начинкой из семги и сливочного сыра признаны идеальной закуской для фуршетного стола
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet