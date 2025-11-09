Ночной Челябинск под контролем: полиция проверила, как подростки соблюдают закон

В Челябинске сотрудники полиции провели ночной рейд в Ленинском районе, чтобы проверить, как подростки соблюдают закон о нахождении несовершеннолетних на улице в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"Дети младше 16 лет не могут находиться одни на улице с 22:00 до 6:00, а подростки от 16 до 18 лет — с 23:00 до 6:00. Главной задачей рейда являлся контроль за соблюдением регионального закона, запрещающего несовершеннолетним находиться в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей", — пояснили в полиции.

Цель — профилактика и безопасность

Подобные рейды проводятся регулярно, чтобы предотвратить подростковую безнадзорность и снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе проверки сотрудники полиции уделяли особое внимание местам, где чаще всего собираются подростки в вечерние часы — паркам, торговым центрам и дворам жилых домов.

Такие профилактические меры, по словам правоохранителей, помогают не только вовремя выявлять нарушения, но и защищать детей от возможных опасных ситуаций.