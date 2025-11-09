Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полицейские
Полицейские
© commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Ночной Челябинск под контролем: полиция проверила, как подростки соблюдают закон

В Ленинском районе Челябинска прошёл рейд полиции по контролю за нахождением подростков ночью

В Челябинске сотрудники полиции провели ночной рейд в Ленинском районе, чтобы проверить, как подростки соблюдают закон о нахождении несовершеннолетних на улице в ночное время. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"Дети младше 16 лет не могут находиться одни на улице с 22:00 до 6:00, а подростки от 16 до 18 лет — с 23:00 до 6:00. Главной задачей рейда являлся контроль за соблюдением регионального закона, запрещающего несовершеннолетним находиться в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей", — пояснили в полиции.

Цель — профилактика и безопасность

Подобные рейды проводятся регулярно, чтобы предотвратить подростковую безнадзорность и снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе проверки сотрудники полиции уделяли особое внимание местам, где чаще всего собираются подростки в вечерние часы — паркам, торговым центрам и дворам жилых домов.

Такие профилактические меры, по словам правоохранителей, помогают не только вовремя выявлять нарушения, но и защищать детей от возможных опасных ситуаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россельхознадзор выдал 14 предостережений из-за незаконного ввоза овощей в Свердловскую область 08.11.2025 в 15:16
Свердловская область на грани карантинного кризиса: 26 тыс. тонн овощей без проверки

В Свердловскую область незаконно ввезли 26,4 тысячи тонн плодоовощной продукции без необходимого фитосанитарного контроля. Выданы 14 предостережений о нарушениях.

Читать полностью » Все четыре спортсмена из Свердловской области выиграли золото на чемпионате мира по самбо 08.11.2025 в 14:54
Свердловские самбисты покорили мир: все уральцы в Кыргызстане забрали золотые медали

Свердловские самбисты завоевали четыре золотых медали на чемпионате мира по самбо в Кыргызстане. В числе победителей — Владимир Гладких, Альбина Чоломбитько и другие.

Читать полностью » Правительство РФ увеличит аренду охотничьих баз в Челябинской области в 2,8 раза 07.11.2025 в 23:26
Ожидал подорожания, но не в 3 раза: с января за аренду охотничьих баз платим намного больше

С 2026 года в Челябинской области увеличатся ставки на аренду лесных участков для охотников. Что изменится в стоимости аренды и как это влияет на региональные тарифы?

Читать полностью » Этажи: самые дешёвые квартиры в Челябинске в сентябре 2025 года — в Металлургическом районе 07.11.2025 в 22:26
Нашёл район, где жильё стоит меньше 90 тысяч за метр — не ожидал, что это в Челябинске

Где в Челябинске можно купить самую дешёвую «вторичку»? Аналитики назвали районы с минимальными ценами и сравнили стоимость жилья нового и старого фонда.

Читать полностью » В Тюмени построят водопровод длиной 11 километров до станции в Велижанах 07.11.2025 в 22:01
Вода без перебоев: Тюмень получает новую инфраструктуру за 3,4 миллиарда рублей

В Тюмени построят 11-километровый водопровод и новые очистные сооружения. Проект стоимостью 3,4 миллиарда рублей улучшит водоснабжение и экологию региона.

Читать полностью » Регистрация собак и кошек станет обязательной в Челябинской области с 2026 года 07.11.2025 в 21:18
Собаки — по чипу, кошки — по заявлению: в регионе вводят обязательную регистрацию

С 2026 года в Челябинской области владельцы собак и кошек обязаны будут регистрировать питомцев. Для собак введут обязательное чипирование.

Читать полностью » Алексей Текслер призвал студентов ВШЭ вернуться работать в Челябинскую область 07.11.2025 в 20:27
Из Москвы — в Челябинск: Текслер зовёт талантливую молодёжь вернуться домой

Алексей Текслер встретился со студентами ВШЭ и пригласил их после окончания вуза вернуться в Челябинскую область. Чем регион может заинтересовать молодых специалистов?

Читать полностью » Авито Работа: в Тюменской области чаще всего ищут машинистов спецтехники и сварщиков 07.11.2025 в 19:18
Рабочие кадры снова в цене: кого не хватает предприятиям Тюменской области

В Тюменской области растёт спрос на технические профессии. Кто сейчас в лидерах по вакансиям и сколько предлагают работодатели?

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные Рочестерского университета выявили белок, отвечающий за долголетие гренландских китов
Авто и мото
Ездил как обычно, а потом попробовал один трюк — теперь бензин почти не тратится
Спорт и фитнес
Пью протеин перед сном — и утром вижу, что тело меняется: жаль, что не узнал об этом раньше
Красота и здоровье
Врач Марият Мухина: пельмени можно есть не чаще двух раз в неделю и порцией до 150 граммов
Садоводство
Раньше думала, что малина растёт везде — пока не узнала об этих ошибках
Дом
Я не могла нормально выспаться — пока не изменила одну деталь в спальне
Садоводство
Соседи удивляются: на моём участке всё зелёное даже в декабре — секрет прост
Спорт и фитнес
Теперь не убираюсь часами после болезни: секрет в простом шаге, о котором никто не говорит
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet