Цена безопасности: как и на сколько вырастет стоимость техосмотра в России в этом году

Когда на сервисе пахнет резиной, а в боксах гудит оборудование, лишние расходы быстро становятся заметны. Техосмотр тоже не живет в вакууме: за аренду, коммуналку, проверку приборов и зарплаты никто бесплатно не работает. Поэтому разговор о росте цены здесь выглядит не как громкий сюрприз, а как вполне понятная арифметика. Для водителя это все сводится к одному вопросу: что именно он оплачивает, когда машина заезжает на линию проверки?

"Повышение стоимости техосмотра выглядит вполне ожидаемым. За последние несколько лет у пунктов ТО выросли практически все расходы. Это аренда помещений, коммунальные платежи, зарплаты сотрудников, обслуживание диагностического оборудования, программное обеспечение, поверка приборов и другие обязательные затраты. При этом долгое время стоимость самой процедуры почти не менялась, поэтому многие станции работали с минимальной рентабельностью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru владелец автотехцентра Dragon Side Павел Свиридов. владелец автотехцентра Павел Свиридов

Почему техосмотр дорожает

Базовый тариф техосмотра действительно могут поднять уже в этом году. В материале речь идет о росте примерно с 913 до 1155 рублей, и для обычного автовладельца разница выглядит не самой болезненной. Но для станций это способ хотя бы частично закрыть затраты, которые росли не один месяц и не один год.

Павел Свиридов прямо перечислил, куда уходит деньги пункта ТО: аренда, коммунальные платежи, зарплаты, обслуживание диагностического оборудования, программное обеспечение и поверка приборов. Это не бумажная надстройка, а обычные издержки работы станции. Если цена процедуры долго стоит на месте, а расходы растут, картина получается предсказуемая.

Техосмотр остается одной из самых дешевых услуг, связанных с машиной. На фоне ремонта, замены тормозов или покупки шин эта сумма не выглядит тяжелой. Но низкая цена не отменяет того, что станция все равно должна держать линию в рабочем состоянии и отвечать за результат.

Что проверяют на станции

Техосмотр — это не просто выдача диагностической карты. Если пункт работает по правилам, машину прогоняют через несколько обязательных проверок, и каждая из них привязана к безопасности. Смотрят тормоза, рулевое управление, свет, подвеску, шины, уровень токсичности выхлопа и возможные утечки технических жидкостей.

Проверка идет не "на глаз". Для этого используют специальное оборудование, а оно требует регулярной поверки и обслуживания. Если приборы дают сбой или их давно не трогали, результат проверки теряет смысл, даже если бумага потом выглядит аккуратно.

Именно поэтому техосмотр нельзя воспринимать как формальность. В реальной жизни он должен отсекать машины, у которых уже есть проблемы с тормозами, рулем или светом. Тут, кстати, полезно посмотреть и на материалы о тормозной жидкости и тормозных колодках: там как раз видно, как мелкая экономия потом бьет по безопасности.

Что изменит новый тариф

Если тариф поднимут до 1155 рублей, для водителя это не станет ударом по кошельку. Но для станций это прибавка, которая помогает держать бизнес на плаву. Здесь нет магии, только попытка догнать расходы, которые раньше росли быстрее цены самой услуги.

Свиридов отметил и еще один момент: контроль за операторами техосмотра стал жестче. Сейчас к пунктам предъявляют больше требований, чем несколько лет назад. Любая ошибка может закончиться штрафом или потерей аккредитации.

Из-за этого владельцам приходится тратиться не только на оборудование, но и на соблюдение всех норм. Иначе станция рискует вылететь из системы. Для рынка это неприятно, но для клиента это хотя бы означает, что формальная липа должна обходиться дороже.

Почему цена упирается в качество

Эксперт отдельно связал рост тарифа с качеством самой проверки. Если водитель получает полноценный осмотр, а не просто распечатку для галочки, цена выглядит логичной. Если же на станции все сводится к штампу, тогда разговор о повышении быстро превращается в спор без смысла.

Смысл техосмотра прост: исправная машина снижает риск проблем на дороге. Это касается не только водителя, но и пассажиров, и остальных участников движения. Поэтому вопрос здесь не в красивой бумаге, а в том, проходит ли автомобиль нормальную проверку на деле.

В сухом остатке получается знакомая схема: расходы у станций растут, контроль ужесточается, тариф хотят подтянуть вслед за реальностью. Для водителя это означает не столько лишнюю статью расходов, сколько очередную проверку того, что машина вообще готова к дороге.

"Еще один фактор это ужесточение контроля за самими операторами техосмотра. Сейчас к пунктам предъявляют гораздо больше требований, чем несколько лет назад. Любые нарушения могут привести к серьезным штрафам или лишению аккредитации. Соответственно, владельцам приходится вкладывать деньги не только в оборудование, но и в соблюдение всех требований законодательства", — констатировал в беседе с Pravda. Ru Дмитрий Сафронов. аналитик надёжности транспорта Дмитрий Сафронов

FAQ

Почему техосмотр хотят сделать дороже?

Потому что у пунктов ТО выросли расходы: аренда, коммуналка, зарплаты, оборудование и его поверка. При старой цене станции работали почти в ноль.

Что именно проверяют на техосмотре?

Тормоза, рулевое управление, свет, подвеску, шины, выхлоп и утечки технических жидкостей. Все это напрямую связано с безопасностью.

Новый тариф сильно ударит по водителям?

В материале речь идет о росте примерно с 913 до 1155 рублей. Для автовладельца это не выглядит критично, но для станции сумма помогает закрыть часть расходов.

Можно ли считать техосмотр формальностью?

Нет, если станция работает по правилам. Тогда это полноценная проверка автомобиля, а не просто выдача документа.

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