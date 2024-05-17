Ученые из России и Китая сотрудничают в разработке экологически чистых технологий для получения электричества и снижения выбросов углекислого газа.

Президент России Владимир Путин, выступая в Харбинском политехническом университете, рассказал о совместной работе научных сообществ двух стран. Он упомянул о программе создания "карбонных полигонов" и планах по сертификации зеленой электроэнергии.

Путин подчеркнул потенциал для значительных достижений при объединении усилий в научно-технологическом сотрудничестве, сообщает Газета.Ру.

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