Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото телефона крупным планом
© https://unsplash.com by Drew Coffman is licensed under Free
Главная / Технологии
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 6:17

Последствия праздников: iPhone 17 и Apple Watch Ultra продают с колоссальными скидками

Еще месяц назад полки магазинов ломились от премиальной электроники, а ценники на них заставляли дважды проверять баланс карты. Весенние праздники — 23 Февраля и 8 Марта — традиционно подстегивали спрос, но на этот раз что-то пошло не так: после короткого всплеска покупатели охладели к покупкам стоимостью в несколько средних зарплат. В итоге техника, которая должна была улететь с прилавков, осталась мертвым грузом, вынуждая ретейлеров срочно менять тактику и сбрасывать обороты, а вместе с ними — и цены на гаджеты.

"Текущая ситуация на рынке стала следствием переоценки покупательной способности в конце прошлого года. Продавцы нарастили запасы в ожидании ажиотажа, но потребитель оказался прагматичнее. Когда складской ресурс переполнен, единственным инструментом для высвобождения ликвидности остаются глубокие дисконты. Это классическая реакция системы на дисбаланс предложения и спроса, которая вынуждает бизнес фиксировать убытки ради сохранения оборотных средств".

IT-аналитик Алексей Корнилов

Затоваривание складов и обвал цен

Сегодня ситуация на витринах крупных сетей напоминает распродажу после окончания сезона. Стоимость флагманских моделей iPhone 17 просела на 25-30%, что выглядит почти аномально для премиального сегмента Apple. Старшие версии в линейке потеряли в цене до 20%, а носимые гаджеты, включая Apple Watch Series 11, подешевели на треть от своих изначальных ценников.

Samsung также вынужден подстраиваться под суровую реальность. Популярная модель Galaxy S26 подешевела с 89,9 тыс. до 84,9 тыс. рублей, а индекс скидок на продвинутую версию Ultra достиг 15%. Подобная коррекция стоимости — прямое следствие неконтролируемого накопления товаров, которые были завезены на склады еще в конце 2025 года в расчете на бесконечный потребительский оптимизм.

Примечательно, что даже при таком снижении цен покупатели не спешат выстраиваться в очередь за новинками. Эксперты полагают, что "режим экономии" у граждан может затянуться вплоть до конца июля. Пока рынок пытается нащупать дно, многим пользователям полезно вспомнить, что даже при покупке дорогого устройства не стоит забывать про гигиену паролей и кибербезопасность.

Почему покупатели игнорируют новинки

Аналитики отмечают интересную антропологическую деталь: после череды праздников интерес к демонстративному потреблению резко упал. Пользователи стали гораздо внимательнее относиться к управлению памятью своих нынешних гаджетов, вместо того чтобы бежать за новой моделью с увеличенным объемом хранилища. Зачем менять смартфон, если можно оптимизировать текущий?

Влияет на рынок и общая информационная повестка. Пользователи все больше задумываются о том, какие данные они доверяют устройству, и часто предпочитают проверенные временем аппараты дорогостоящим новинкам, разобраться в которых не так-то просто с новыми настройками интерфейса. Покупатель стал прагматиком.

Стоит также учитывать, что любые изменения в технологическом укладе, будь то внедрение новых стандартов или запуск инноваций с выставок уровня CES, теперь проходят через жесткий фильтр целесообразности. Ожидания от гаджетов 2026 года выше, чем их фактическая польза в повседневной рутине, поэтому ценовой демпинг — единственная возможность привлечь внимание клиента.

Эхо глобальных логистических сбоев

Еще в марте рынок столкнулся с обратным эффектом — резким ростом цен. Тогда на фоне напряжения на Ближнем Востоке и осложненной логистики стоимость Apple, Dyson и других премиальных брендов взлетела до небес. Поставщики не могли гарантировать сроки доставки, что создавало искусственный дефицит и толкало ценники вверх.

Сейчас же картина меняется из-за сбоев в поставках европейской бытовой техники, включая позиции Bosch и Miele. Ассортимент сужается, а ритейлеры пытаются балансировать между необходимостью продавать остатки смартфонов и поиском новых каналов для крупной техники. Об этом сообщает сайт "Известия".

"Мы наблюдаем переломный момент, когда сервис и функциональность гаджета стали важнее марки на корпусе. Пользователи массово учатся продлевать жизнь своим смартфонам и бытовой технике, что объективно снижает темпы обновления парка устройств. Снижение цен на текущем этапе — это вынужденная мера, чтобы не превращать складские площади в кладбище электроники, теряющей актуальность с каждым месяцем".

Аналитик цифровых трендов Марина Левченко

FAQ

Стоит ли ждать дальнейшего снижения цен?
Эксперты предполагают, что распродажи могут продлиться до конца июля, пока ритейлеры не распродадут стоки прошлого года.

Как изменился спрос на бытовую технику?
Из-за логистических проблем с европейскими брендами ассортимент бытовой техники сократился, что давит на цены в премиум-сегменте.

Проверено экспертом: аналитик цифровых трендов Марина Левченко

Автор Алексей Левшин
Алексей Левшин — ИТ-эксперт, инженер (УрФУ). Специалист по автоматизации бизнеса, аналитике данных и цифровой безопасности. Опыт в индустрии — 15 лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet