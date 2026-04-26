Скрытая наценка: почему зарубежные товары в интернет-магазинах станут дороже в ближайшее время

В последние годы покупка нового смартфона превратилась из обычного шоппинга в расчетливую стратегию: мы ловим скидки, сравниваем цены на маркетплейсах и ждем поставок по параллельному импорту. Однако привычный уклад может измениться из-за новой инициативы регуляторов. Представьте ситуацию: вы присмотрели флагман или мощный ноутбук в иностранном онлайн-магазине, добавили его в корзину, но через неделю обнаруживаете, что ценник "потяжелел" на несколько тысяч рублей без видимых причин. Причиной такого скачка может стать введение обязательного технологического сбора для зарубежных площадок, который уравняет их в расходах с российскими ритейлерами. Пока официальные магазины закладывают в стоимость налоги и логистику, трансграничная торговля живет в режиме "налогового рая", но эту лазейку планируют закрыть.

"Введение единого сбора — это попытка создать здоровую конкурентную среду на внутреннем рынке. Сейчас иностранные площадки фактически демпингуют, не неся тех обременений по сертификации и налогам, которые обязательны для российских компаний. Если правила станут общими, мы увидим более прозрачное ценообразование, хотя на первом этапе это неизбежно спровоцирует коррекцию стоимости. Важно понимать, что цифровая инфраструктура требует постоянных инвестиций, и участие в этом всех игроков рынка — логичный шаг развития экономики". Эксперт в области технологий, IT-аналитик и обозреватель цифровых решений Алексей Корнилов

Несправедливое преимущество: почему рынок замер в ожидании

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) бьет тревогу. Сегодня ситуация выглядит парадоксально: отечественные импортеры, работающие "в белую", обязаны платить технологический сбор, заложенный в проект правительственного постановления. В то же время зарубежные маркетплейсы, отгружающие технику напрямую из-за границы, от этих трат освобождены. Это создает гигантский перекос в рентабельности бизнеса.

Из-за отсутствия обязательств по уплате НДС и таможенных пошлин для товаров ниже определенного порога, иностранные продавцы изначально находятся в выигрышной позиции. Российские ритейлеры вынуждены конкурировать с ценами, которые они физически не могут обеспечить из-за налоговой нагрузки. Чтобы не разориться, компании могут начать массово переводить продажи на зарубежные платформы, что нанесет удар по налоговым поступлениям внутри страны.

В компании "Связь.ON" подчеркивают, что разрыв в затратах станет критическим, если новые требования не затронут иностранных игроков. Розничные цены на электронику и так подвержены колебаниям курсов валют, а дополнительный сбор может сделать легальный импорт в Россию попросту нецелесообразным без резкого повышения прайсов.

Логика сбора: на что пойдут деньги потребителей

Суть инициативы заключается в том, чтобы заставить глобальных ритейлеров платить за доступ к российскому потребителю на тех же основаниях, что и местных предпринимателей. Полученные средства планируется направлять на развитие отечественных технологий и поддержку ИТ-инфраструктуры. Однако для конечного пользователя это означает, что привычный способ сэкономить на заказе из-за рубежа станет менее эффективным.

Технические специалисты отмечают, что программная среда современных гаджетов становится все сложнее. Несправедливо, когда одни компании инвестируют в локализацию и сервис, а другие — лишь в логистику.

Интерес к "вечным" гаджетам растет, ведь покупать новинку каждый год становится накладно.

Прогноз цен: сколько придется переплатить за бренд

Несмотря на опасения покупателей, аналитики призывают не паниковать. По предварительным расчетам эксперта рынка TechNet НТИ Тимофея Воронина, глобального подорожания в полтора-два раза ждать не стоит. Ожидается, что средний чек на смартфоны и ноутбуки может вырасти на 3-4%. Это ощутимо при покупке дорогого игрового решения или флагманского планшета, но в бюджетном сегменте разница будет практически незаметна на фоне сезонных колебаний.

При этом важно учитывать, что многие покупатели стремятся приобрести технику именно из-за расширенных возможностей системы.

Если сбор введут, покупателям придется стать еще внимательнее к деталям. Вместо погони за сомнительной скидкой на зарубежных сайтах, станет выгоднее поддерживать актуальность уже имеющихся гаджетов.

Последствия для покупателя и риск дефицита

Уравнивание в правах импортеров может привести к тому, что ассортимент на популярных иностранных площадках временно сократится. Продавцы возьмут паузу для пересчета логистических цепочек и оценки новой налоговой нагрузки. В этот период возможен временный дефицит специфических моделей, которые не поставляются в Россию по официальным каналам крупными партиями.

Безопасность использования таких гаджетов тоже остается под вопросом. При покупке на непроверенных ресурсах риск утечки персональной информации крайне высок. Мошенники часто наживаются на желании людей сэкономить, поэтому стоит помнить: любые безобидные данные могут быть использованы против вас. Цифровая гигиена становится не менее важной, чем технические характеристики купленного устройства.

В конечном счете, рынок адаптируется к любым правилам игры. Потребитель выиграет от того, что российские магазины перестанут закрываться под давлением дешевого импорта, сохранив рабочие места и сервисные гарантии. О грядущих изменениях и необходимости выравнивания условий для всех участников рынка сообщают "Известия", ссылаясь на официальные обращения отраслевых ассоциаций в правительство.

"Для рядового пользователя ключевым фактором остается цена. Однако за низкой стоимостью на зарубежных сайтах часто скрываются риски отсутствия гарантии и сложностей с возвратом брака. Введение сбора для всех — это не только про деньги, но и про ответственность перед покупателем. Если рынок станет более сбалансированным, отечественные ритейлеры смогут предложить более качественный сервис, не опасаясь ценовых демпинговых атак со стороны серых поставщиков". Технический обозреватель и консультант по IT-решениям Алексей Левшин

FAQ: Ответы на ваши вопросы

Правда ли, что цены вырастут сразу на все гаджеты?

Нет, изменения затронут в первую очередь товары в иностранных онлайн-магазинах, чтобы уравнять их стоимость с российскими площадками.

На сколько реально может подорожать смартфон?

Аналитики прогнозируют рост в пределах 3-4%, что для среднего сегмента составит около 1000-2000 рублей.

Стоит ли покупать технику сейчас про запас?

Массового дефицита не ожидается, поэтому панические закупки не оправданы, но если вы планировали крупную покупку, лучше не откладывать ее на конец года.

Проверено экспертом: аналитик цифровых трендов и потребительской электроники Марина Левченко

