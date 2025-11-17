Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Грустная женщина
Грустная женщина
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 21:18

Думал, плач делает слабее: оказалось, он влияет на тело так, что многие даже не догадываются

Эмоциональные слёзы снижают уровень стресса — психологи

Плач сопровождает человека на протяжении всей истории, и вопрос о его влиянии на здоровье интересовал мыслителей задолго до появления современной медицины. Древние лекари в Греции и Риме рассматривали слёзы как естественный способ очищения организма, а психологи сегодня приходят к аналогичным выводам, связывая плач с эмоциональной разрядкой и снижением уровня внутреннего напряжения. На фоне растущего интереса к ментальному благополучию наука всё чаще обращается к вопросу: действительно ли слёзы могут приносить телу и психике ощутимую пользу?

Что известно о плаче сегодня

Современные исследования подтверждают: плач — это не просто эмоциональная реакция, а сложный физиологический процесс, выполняющий защитные и восстановительные функции. Эксперты отмечают, что подавление эмоций, особенно сильных и долгосрочных, негативно отражается на иммунной системе, сердечно-сосудистой работе и психическом здоровье. Напротив, выражение эмоций помогает организму регулировать стресс.

"Как явление, встречающееся исключительно у людей, плач является естественной реакцией на широкий спектр эмоций, от глубокой печали и траура до сильной радости. Но полезно ли это для здоровья? Ответ, похоже, положительный", — говорится в профильном издании университета.

Учёные выделяют несколько категорий слёз — базальные, рефлекторные и эмоциональные. Первые два вида регулируют увлажнение глаз и очищение от внешних раздражителей. А вот эмоциональные слёзы содержат гормоны стресса и химические вещества, связанные с эмоциональной регуляцией, что делает их особенно значимыми для самочувствия.

Сравнение типов слёз и их функций

Тип слёз

Что содержит

Основная функция

Польза для организма

Базальные

Вода, ферменты

Увлажнение глаз

Поддержание ясности зрения

Рефлекторные

Вода, защитные вещества

Очистка от пыли и дыма

Защита глаз от раздражителей

Эмоциональные

Гормоны стресса, окситоцин, эндорфины

Реакция на эмоции

Облегчение боли, снижение тревоги

Советы шаг за шагом: как использовать плач для эмоционального здоровья

  1. Не подавляйте слёзы, если чувствуете эмоциональный перегруз.
  2. Создайте безопасную обстановку: тёплый свет, тишина или музыка повышают чувство защищённости.
  3. Позвольте себе прожить эмоцию полностью, не отвлекаясь на гаджеты.
  4. После плача выпейте воды — это поможет восстановить баланс жидкости.
  5. Сделайте мягкое дыхательное упражнение для закрепления расслабляющего эффекта.
  6. Если плач вызывает тревогу, поговорите с близким или запишите свои мысли.
  7. При частых эпизодах ищите паттерны — возможно, организму требуется более глубокая эмоциональная разгрузка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Постоянно сдерживать эмоции → внутреннее напряжение, стресс → планировать время для эмоционального отдыха.
  • Стыдиться слёз → усиление тревоги → воспринимать плач как нормальную реакцию.
  • Ищут "замену плачу" в алкоголе → зависимость и ухудшение здоровья → использовать дыхательные техники и поддержку окружения.
  • Сравнивать свою реакцию с другими → потеря доверия к своим эмоциям → уважать индивидуальность переживаний.
  • Игнорировать длительные эпизоды плача → риск депрессивных состояний → консультация с терапевтом.

А что если…

…вы не можете заплакать, даже когда чувствуете тяжесть?
Иногда эмоции блокируются из-за стресса. Попробуйте техники расслабления или разговор с человеком, которому доверяете.

…вам неловко плакать при других?
Психологи поясняют, что плач — форма сигнала о потребности в поддержке. Многие люди воспринимают его естественно и откликаются с заботой.

…кажется, что плач становится слишком частым?
Это может быть индикатором эмоционального переутомления. В таком случае важно обратить внимание на признаки тревоги или депрессии.

Плюсы и минусы плача

Плюсы

Минусы

Снижает стрессовые гормоны

Может вызывать усталость

Облегчает эмоциональную боль

Иногда сопровождается головной болью

Улучшает настроение за счёт окситоцина

Не всегда подходит в публичных ситуациях

Улучшает качество сна

Частый плач может сигнализировать о проблемах

Стимулирует поддержку окружающих

Может восприниматься как уязвимость

FAQ

Полезно ли плакать регулярно?
Да, если это естественная реакция на эмоции. Проблемой становится лишь неконтролируемая частота.

Почему после плача становится легче?
Окситоцин и эндорфины снижают уровень напряжения и облегчают эмоциональную боль.

Стоит ли учить детей не плакать?
Нет. Подавление эмоций в детстве может приводить к трудностям регулирования чувств во взрослом возрасте.

Мифы и правда

  • Миф: плач — признак слабости.
    Правда: это физиологическая реакция, улучшающая эмоциональную устойчивость.
  • Миф: взрослые мужчины не должны плакать.
    Правда: подавление эмоций повышает риск тревоги, депрессии и зависимостей.
  • Миф: плакать вредно для глаз.
    Правда: слёзы очищают и увлажняют глаза, помогая поддерживать зрение.

Сон и психология

Плач нередко сопровождается расслаблением тела — именно этот эффект помогает облегчить засыпание. Исследования показывают, что эмоциональная разрядка снижает уровень кортизола, а окситоцин способствует чувству спокойствия. Поэтому после эпизода плача многим легче уснуть. Хотя для взрослых это не доказано окончательно, психологический механизм выглядит логичным.

2 интересных факта

  1. Эмоциональные слёзы отличаются по составу от базальных — они богаче гормонами и белками.
  2. Культуральные убеждения сильно влияют на плач: в одних странах он считается нормой, в других — проявлением слабости.

Исторический контекст

  • Средневековье — слёзы были признаком эмоциональности и духовности.
  • XIX век — мужчины активно подавляли эмоции из-за социальных норм.
  • 2000-2025 годы — восстановление понимания плача как полезного инструмента эмоционального здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сухой климат усиливает обезвоживание волос — специалисты по волосам сегодня в 20:06
Волосы стали сухими и ломкими: причина оказалась не в шампуне, а в одной ежедневной привычке

Обезвоженные волосы — это не просто дефект, а настоящая проблема. Узнайте причины и советы по их восстановлению для блеска и живости.

Читать полностью » Мягкое отшелушивание улучшает объём и блеск волос — эксперты по уходу сегодня в 19:58
Волосы быстро жирнились у корней: оказалось, причина в одном шаге, который почти все пропускают

Скраб для кожи головы — недооценённый шаг в уходе за волосами. Узнайте, как он может преобразить ваши волосы и какие ошибки стоит избегать.

Читать полностью » Пигментированные продукты окрашивают эмаль постепенно — стоматологи сегодня в 18:50
Белизна зубов исчезла внезапно: причина оказалась не в пасте, а в одной повседневной привычке

Хотите белую улыбку? Важно не только отбеливание, но и правильная гигиена. Разбираемся, какие привычки действительно помогают сохранить здоровые и светлые зубы.

Читать полностью » Польза чеснока активируется после измельчения — исследование фитохимиков сегодня в 18:30
Укрепила иммунитет без таблеток: ем чеснок определённым способом — и болезни обходят стороной

Какие вещества делают лук и чеснок такими полезными, как их правильно употреблять и кому нужно соблюдать осторожность — научный разбор.

Читать полностью » Плотные кремы с керамидами удерживают влагу в коже зимой — косметологи сегодня в 17:40
Зимний холод ударил по коже: одна повседневная ошибка делает её суше с каждым днём

Зимой ваша кожа нуждается в особом уходе, чтобы избежать стянутости и шелушения. Узнайте о главных ошибках и секретах здоровой кожи в морозы!

Читать полностью » Начинать носить шапку нужно уже при +5 °C из-за быстрой теплопотери — терапевты сегодня в 17:24
Прекратились головные боли на холоде: стала делать это — и самочувствие улучшилось

Почему ходить без шапки опасно даже при плюсовой температуре, какие симптомы требуют врача и как выбрать оптимальный способ защитить голову.

Читать полностью » Кожаные брюки адаптируются под офисный стиль с блейзером — эксперты моды сегодня в 16:35
Эти коричневые кожаные брюки спасли мой зимний стиль: сочетание, которое работает всегда

Коричневые кожаные брюки снова в моде! Узнайте, как создать стильные и универсальные образы для любого повода с этим благородным материалом.

Читать полностью » Правило тарелки используют для стабильного тона кожи — диетологи сегодня в 16:03
Хотела плотную и гладкую кожу: этот рацион действительно делает её моложе за 3–6 недель

Какие продукты и принципы питания помогают поддерживать кожу молодой и ровной: ключевые привычки, рацион и научно обоснованные стратегии.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Аналитики: онлайн-фитнес помогает женщинам экономить время и тренироваться дома
Питомцы
Возраст пса формирует его активность и здоровье
Еда
Испекла один и тот же пирог в трёх формах — и результат поразил: вот какая посуда лучше всего
Садоводство
Зимний осмотр не показывает уровень талых вод отметил риелтор Константин Апрелев
Авто и мото
84% автомобилистов в Москве и Подмосковье сменили шины на зимние к первому снегопаду — Авто Mail
Еда
Попробовала готовить без молока — и удивилась: растительные напитки сделали блюда ещё лучше
Культура и шоу-бизнес
16-летняя Анна Пересильд научилась готовить и убираться дома — интервью НТВ
Еда
Слабосолёная сельдь задаёт характер вкуса росолье — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet