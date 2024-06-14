Более 77% акционеров Tesla проголосовали за выплату Илону Маску компенсационного пакета в размере $56 млрд, — Известно из документов, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Акционеры также поддержали предложение о переносе регистрации Tesla из штата Делавэр в Техас, за него проголосовало 63% участников голосования.

Несмотря на одобрение акционерами компенсационного пакета Маска, который оценивается в $56 млрд, его выплаты не гарантированы. В начале этого года Канцлерский суд штата Делавэр отменил решение о выплате вознаграждения, принятое на годовом собрании акционеров в 2018 году. Суд посчитал, что Маск, используя свое влияние, фактически контролировал совет директоров, который утвердил рекордное вознаграждение. В 2018 году 73% акционеров поддержали компенсационный пакет Маска.

Tesla планирует обжаловать решение суда, а результаты нового голосования акционеров дают компании надежду на успех в этом деле. В случае неудачи в суде, перенос регистрации в Техас позволит совету директоров снова поднять вопрос о вознаграждении Маска, рассчитывая на более благоприятное решение суда в этом штате.

Уже в четверг, после завершения голосования акционеров, Tesla официально подала документы на регистрацию в Техасе.

Стоимость акций Tesla снизилась почти на 60% с пика 2021 года, когда Илон Маск начал масштабную распродажу своих акций на миллиарды долларов. Частично это было связано с финансированием покупки Twitter. В настоящее время он управляет шестью компаниями, включая ракетостроительную компанию SpaceX, соцсеть X (бывший Twitter) и компанию по искусственному интеллекту xAI. С начала года их стоимость снизилась на 27,7%.

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