Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Микропластик в чайных пакетиках
Микропластик в чайных пакетиках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 23:05

Жаль, что раньше не знал: использованные чайные пакетики спасли урожай

Чайные пакетики помогают улучшить почву и отпугивают вредителей

Обычные использованные чайные пакетики могут стать настоящим помощником для дачников. Они не только удобряют почву, но и защищают растения от вредителей и помогают ускорить разложение компоста. Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на эксперта по садоводству Криса Вейра.

"Чайные пакетики содержат много дубильной кислоты и питательных веществ, которые обогащают почву", — отметил Крис Вейр.

Натуральное удобрение из чая

При разложении чайные листья выделяют азот, фосфор и калий, необходимые для роста растений. Эти вещества:

  • улучшают структуру почвы;

  • повышают её влагоёмкость;

  • снижают уровень pH, что особенно полезно для культур, предпочитающих кислую среду (например, гортензии, голубики, рододендронов).

Чтобы использовать чай как удобрение, достаточно вскрыть использованные пакетики и перемешать их содержимое с верхним слоем почвы или добавить в грядки при пересадке рассады.

Средство от вредителей

Чайные пакетики могут стать естественным барьером от слизней, улиток и насекомых. Достаточно разложить их вокруг растений — запах чая отпугивает вредителей, не причиняя вреда почве.

Кроме того, чай помогает справиться с проблемой домашних животных, которые любят копать землю. Вейр советует закопать использованные пакетики в тех местах, где питомцы чаще всего разрыхляют почву: это снизит их интерес к участку.

Проблема Решение с помощью чая
Слизни и улитки разложить чайные пакетики вокруг растений
Домашние животные роют грядки закопать чайные пакеты в местах копания
Мелкие вредители посыпать землю сухой заваркой

Использование в компосте

Чай богат азотом, который ускоряет процесс разложения органических веществ, делая компост более насыщенным и питательным.
Добавляя использованные чайные пакетики в компостную кучу, важно убедиться, что:

  • пакетики не содержат синтетического неразлагаемого волокна (некоторые марки используют полиэтилен);

  • чай не ароматизирован искусственными добавками.

"Вы можете высыпать их непосредственно в компостную кучу. Поскольку чайные листья содержат очень концентрированное количество определённых питательных веществ, его лучше использовать для растений, произрастающих в кислой почве", — пояснил садовник.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Использовать ароматизированный чай вредные химические добавки в почве применять обычный чёрный или зелёный чай
Не вскрывать пакет медленное разложение, плесень высыпать заварку в землю
Слишком частое внесение закисление почвы добавлять не чаще раза в месяц

А что если чайные пакетики сухие?

Даже высушенные чайные пакетики можно использовать: их закладывают в нижний слой грядок или клумб, чтобы удерживать влагу и улучшать воздухопроницаемость почвы. Такой метод особенно полезен для комнатных растений - он помогает сохранить влажность при редких поливах.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Экологичный и бесплатный способ удобрения возможен запах при брожении
Помогает отпугнуть вредителей не подходит для всех растений
Ускоряет созревание компоста требует сортировки пакетиков

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать чайные пакетики из-под зелёного чая?
Да, они также богаты микроэлементами и подходят для любых растений.

Безопасно ли класть чайные пакетики в компост вместе со скобкой?
Нет, перед использованием нужно удалить металлические детали.

Как часто можно использовать чайную заварку в саду?
Достаточно один раз в месяц, чтобы не изменить кислотность почвы слишком сильно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Урушиол в скорлупе кешью вызывает отравление — данные ботанических садов сегодня в 17:13
Едим килограммами — рискуем ожогами: вот чем кешью опасен на самом деле

Мы едим их килограммами, не подозревая, что в сыром виде они смертельно опасны. Почему кешью признан самым ядовитым растением в мире?

Читать полностью » Осенние всходы растений не угрожают урожаю и восстанавливаются весной – Татьяна Жашкова сегодня в 17:03
Природа сбилась с календаря: почему тёплая осень не губит урожай, а учит растения выживать

Когда растения "просыпаются" осенью, садоводы начинают волноваться. Но стоит ли паниковать — или это лишь новая стадия природной адаптации?

Читать полностью » Спирея, лапчатка и карагана подходят для климата Магадана сегодня в 16:31
Северный сад бросает вызов пурге: эти кустарники окрашивают Магадан уже осенью

Яркая осень на севере России может быть по-настоящему живописной. Узнайте, какие кустарники способны украсить сад в Магаданской области даже при первых заморозках.

Читать полностью » Подзимний посев культур помогает растениям пережить холод и укрепляет иммунитет – Октябрина Ганичкина сегодня в 16:03
Посеять в холод, чтобы собрать в тепло: как зима готовит землю к ранней весне

Поздняя осень — лучшее время для подзимних посадок. Какие культуры выбрать, как их правильно сеять и какие ошибки могут стоить урожая — рассказываем пошагово.

Читать полностью » Хранение удобрений зимой требует сухости и стабильной температуры помещений – Марина Рыкалина сегодня в 15:03
Когда добрые подкормки становятся ядом: ошибки хранения, которые убивают весенние посевы

Как пережить зиму без потерь для садовых запасов? Разбираемся, где и как хранить удобрения, чтобы они сохранили эффективность и не испортились.

Читать полностью » Зимой фикусу нужно 10–12 часов света и влажность 45–60 % сегодня в 14:37
Стоял лысый, а теперь пышный и зелёный: как я спасла фикус за неделю без удобрений

Почему фикус Бенджамина осыпается и как вернуть пышную крону? Разбираем ошибки, режим полива и света, один приём для густоты — и план спасения.

Читать полностью » Побелка деревьев предотвращает повреждения коры и отпугивает грызунов зимой – Иван Сергеев сегодня в 14:21
Солнце, лёд и известь: три силы, от которых зависит жизнь плодового дерева

Побелка деревьев — не просто красивая традиция. Это защита от зимних ожогов, грызунов и болезней, которая помогает деревьям дольше жить и лучше плодоносить.

Читать полностью » Декабрист цветёт только после периода покоя: 2 месяца без удобрений и минимальный полив осенью сегодня в 13:30
Стоял зелёным кустом — теперь цветёт фейерверком: раскрыт главный секрет декабриста

Зимой декабрист способен превратиться в фейерверк из цветов. Рассказываем, какие семь шагов помогут пробудить бутоны и не упустить момент.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Физиологи отметили, что даже 10 минут зарядки утром повышают выносливость и концентрацию
Туризм
Российская путешественница назвала Норвегию страной с "ювелирными" ценами на мясо
УрФО
В Екатеринбурге появилась очередь на регистрацию авто в ГИБДД
Красота и здоровье
Средства с силиконами и маслами помогают бороться с пушением волос в дождливую погоду
Питомцы
Собаки могут испытывать радость, страх и грусть, но не чувство вины
Авто и мото
ПДД разрешают обгон тихоходов и мопедов даже при знаке Обгон запрещен и сплошной разметке
Авто и мото
Семёнов: полностью заряженная батарея за месяц может потерять до 1-2% заряда просто стоя на полке
Дом
Круглые и асимметричные ковры визуально смягчают интерьер и добавляют оригинальности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet