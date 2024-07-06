Гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил о потенциальных рисках чрезмерного употребления зеленого чая. По его словам, большие количества этого напитка могут способствовать развитию жирового гепатоза, особенно у лиц с заболеваниями почек, сообщает Вечерняя Москва.
Антиоксиданты в зеленом чае могут вызвать желтуху и даже привести к гепатиту, что потребует трансплантации печени. Харлов также отметил, что зеленый чай может быть вреден при недостатке витамина В4, и его воздействие на печень может сравниться с алкоголем.
Врач посоветовал учитывать индивидуальные особенности организма при выборе напитков и выделил важность осознанного отношения к приему лекарств, включая парацетамол и препараты для лечения нервных расстройств.
Фото: flickr. com/Photo and Share CC (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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