Гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил о потенциальных рисках чрезмерного употребления зеленого чая. По его словам, большие количества этого напитка могут способствовать развитию жирового гепатоза, особенно у лиц с заболеваниями почек, сообщает Вечерняя Москва.

Антиоксиданты в зеленом чае могут вызвать желтуху и даже привести к гепатиту, что потребует трансплантации печени. Харлов также отметил, что зеленый чай может быть вреден при недостатке витамина В4, и его воздействие на печень может сравниться с алкоголем.

Врач посоветовал учитывать индивидуальные особенности организма при выборе напитков и выделил важность осознанного отношения к приему лекарств, включая парацетамол и препараты для лечения нервных расстройств.

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