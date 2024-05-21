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Врач Тяжельников: черный чай на голодный желудок может быть опасен из-за сосудов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:39

Врач Тяжельников: черный чай на голодный желудок может быть опасен из-за сосудов

Врач Андрей Тяжельников предостерег, что черный чай может быть опасен при употреблении на голодный желудок, особенно для людей с хроническими проблемами ЖКТ и высоким кровяным давлением.

Черный чай имеет тонизирующий эффект и может вызывать спазмы сосудов, что способствует повышению артериального давления.

Тяжельников также отметил, что зеленый чай сохраняет больше полезных веществ, способствует снижению кровяного давления и укреплению иммунитета.

Также врач напомнил о важности употребления чистой воды для поддержания гидратации, поскольку чай может оказывать обезвоживающее действие и снижать содержание микроэлементов в организме, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Pannet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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