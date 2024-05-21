Врач Андрей Тяжельников предостерег, что черный чай может быть опасен при употреблении на голодный желудок, особенно для людей с хроническими проблемами ЖКТ и высоким кровяным давлением.
Черный чай имеет тонизирующий эффект и может вызывать спазмы сосудов, что способствует повышению артериального давления.
Тяжельников также отметил, что зеленый чай сохраняет больше полезных веществ, способствует снижению кровяного давления и укреплению иммунитета.
Также врач напомнил о важности употребления чистой воды для поддержания гидратации, поскольку чай может оказывать обезвоживающее действие и снижать содержание микроэлементов в организме, сообщает МедикФорум.
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