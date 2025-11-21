Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Травяные чаи и скрытые питательные вещества
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Андрей Власов Опубликована сегодня в 4:46

Пермь на чайной карте России: почему участие в церемонии здесь стоит как в Москве

Чайные церемонии в Перми — одни из самых дорогих в России: цена 1,2 тысячи рублей

В Перми стоимость участия в чайной церемонии в среднем составляет 1,2 тысячи рублей за человека, что ставит город среди самых дорогих в России. По данным аналитиков сервиса 2ГИС, дороже таких мероприятий проводят только в Москве, Красноярске и Новосибирске.

Цены на чайные церемонии в России

  • Москва - 1,5 тысячи рублей (самая высокая стоимость)

  • Красноярск - 1,3 тысячи рублей

  • Новосибирск - 1,2 тысячи рублей

  • Пермь - 1,2 тысячи рублей

  • Санкт-Петербург - 1,1 тысячи рублей

В городах-миллионниках средняя цена за участие в чайной церемонии составляет 950 рублей. Наименее дорогие чайные церемонии в России проводятся в Волгограде (450 рублей), Воронеже (520 рублей) и Уфе (600 рублей).

Рост популярности чайных церемоний

Популярность чайных церемоний в России за последние четыре года значительно возросла. Количество чайных клубов увеличилось на 32%, а количество запросов — на 48%. Эксперты отмечают, что чайные клубы отличаются от обычных кафе тем, что не только предлагают редкие напитки, но и знакомят посетителей с чайной культурой. Чайные церемонии можно посещать как самостоятельно, так и с сопровождением мастера.

