Неизвестные люди напали в Харьковской области на машину с работниками ТЦК, четыре из них умерли. О произошедшем информировал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В городе Чугуеве, который расположен в 39 км от Харькова на правом берегу реки Северский Донец, полиция Украины выясняет обстоятельства атаки на работников военного управления страны, который осуществляет воинский учёт и организует мобилизацию населения. Как сообщается, на сотрудников было осуществлено нападение, пока они передвигались на своём транспортном средстве. В этот момент их атаковали при помощи боевого беспилотного летательного аппарата — ударного дрона-камикадзе, начинённого взрывчаткой.
Ветеран боевых действий, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что при нападении трое сотрудников территориального центра комплектования умерли, а четвёртый скончался на пути в медицинское учреждение. Марочко поделился информацией, что работники правоохранительных органов полагают, что в произошедшем замешаны местные.
Фото: Konstantin Brizhnichenko (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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