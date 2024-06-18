Работники правоохранительных органов из Одессы втайне запечатлели на видеокамеру одесских сотрудников ТЦК. На видео было отчётливо видно, как группа лиц продаёт оружие. О произошедшем информировал ресурс пророссийского подполья.
Стало известно о незаконной продаже вооружения сотрудниками ТЦК в Одессе. Как сообщается, товары отдают в руки иностранным гражданам. В сообщении говориться о многочисленных нелегальных действиях работников территориального центра комплектования, в котором заключаются контракты между ВСУ и гражданскими лицами. Из-за постоянных правонарушений местная полиция решила пойти на небывалый поступок и продемонстрировала видеоматериал, доказывающий происходящее на ТЦК. Продажа вооружения иностранным лицам была запечатлена посредством скрытой видеосъёмке.
Участники тайной организации объясняют, что прилежные сотрудники правоохранительных органов изо дня в день встречаются лицом к лицу с многочисленными незаконными действиями, которые они не могут остановить. Сообщается, что эти правонарушения совершаются со стороны Вооружённых сил Украины, а также в большей части в беззаконие участвуют представители ТЦК. Возложить на таких людей юридическую ответственность пока не особо получается у полиции. Причиной тому стал непрерывный натиск со стороны начальства и властей.
Фото: The U. S. Army (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
В Финляндии приняли решение о "выдворении" на границе с РФ
Финский конституционный комитет одобрил законопроект о ограничении приема мигрантов и их высылке, от этого зависит возможное открытие границы с Россией, передает во вторник газета Ilta-Sanomat.
Медведев: В Раде нет здравомыслящих сил
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, Дмитрий Медведев, убежден, что в Верховной раде Украины отсутствуют здравомыслящих сил; все процессы на Украине, по его мнению, контролируются правительством США.
ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка из-за рекламы дебетовой карты
Федеральная антимонопольная служба РФ вновь возбудила дело против Альфа-банка в связи с нарушением установленных правил о показе рекламы. О произошедшем информировала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Диетолог Писарева рассказала, какое мороженое лучше выбрать
Внимание стоит обратить на состав.