Работники правоохранительных органов из Одессы втайне запечатлели на видеокамеру одесских сотрудников ТЦК. На видео было отчётливо видно, как группа лиц продаёт оружие. О произошедшем информировал ресурс пророссийского подполья.

Стало известно о незаконной продаже вооружения сотрудниками ТЦК в Одессе. Как сообщается, товары отдают в руки иностранным гражданам. В сообщении говориться о многочисленных нелегальных действиях работников территориального центра комплектования, в котором заключаются контракты между ВСУ и гражданскими лицами. Из-за постоянных правонарушений местная полиция решила пойти на небывалый поступок и продемонстрировала видеоматериал, доказывающий происходящее на ТЦК. Продажа вооружения иностранным лицам была запечатлена посредством скрытой видеосъёмке.

Участники тайной организации объясняют, что прилежные сотрудники правоохранительных органов изо дня в день встречаются лицом к лицу с многочисленными незаконными действиями, которые они не могут остановить. Сообщается, что эти правонарушения совершаются со стороны Вооружённых сил Украины, а также в большей части в беззаконие участвуют представители ТЦК. Возложить на таких людей юридическую ответственность пока не особо получается у полиции. Причиной тому стал непрерывный натиск со стороны начальства и властей.

Фото: The U. S. Army (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)