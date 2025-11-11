Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тейлор Свифт
© commons.wikimedia.org by Flickr is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 9:03

Кто окажется на свадьбе Тейлор Свифт? Первые имена уже известны

The US Sun: Селена Гомес и Джиджи Хадид станут подружками невесты Тейлор Свифт

Поклонники Тейлор Свифт давно с нетерпением следят за подготовкой к её свадьбе с Трэвисом Келсом, и последние новости лишь усиливают интерес к этому событию. Теперь появились первые подтверждения того, кто станет частью свадебной вечеринки певицы. Источники сообщают, что среди подружек невесты окажутся давние друзья и близкие люди Тейлор — Селена Гомес и Джиджи Хадид.

Как Тейлор выбирает подружек невесты

По данным The US Sun, именно в популярном манхэттенском ресторане Zero Bond Тейлор лично пригласила Джиджи Хадид принять участие в подготовке к её большому дню. Инсайдеры отмечают, что модель была искренне взволнована, так как не ожидала такой чести. Селена Гомес тоже получила приглашение, но детали того, как певица попросила её стать подружкой невесты, пока остаются неизвестными.

Тейлор Свифт, судя по всему, хочет, чтобы процесс подготовки к свадьбе был не только торжественным, но и радостным для всех участников.

"Она хочет, чтобы это было весело и незабываемо для всех, с вечеринками, поездками и временем, проведенным вместе, в преддверии большого дня", — отметил источник.

Опыт друзей и советы на будущее

Тейлор активно пользуется опытом своих друзей, которые уже прошли через подготовку к свадьбе. Так, Селена Гомес, недавно вышедшая замуж за Бенни Бланко, делится с певицей своими знаниями и советами.

"В конечном счете, всегда разумно принимать советы от друзей, у которых больше опыта в чем-то, чем у вас", — добавил источник.

Этот подход помогает Тейлор сделать предсвадебные мероприятия комфортными и весёлыми, а не стрессовыми.

Потенциальный состав свадебной вечеринки

Полный список подружек невесты пока держится в секрете, однако слухи о его расширении активно циркулируют среди фанатов. В последние месяцы певицу видели за обедом с Эшли Авиньон и Сабриной Карпентер, что наталкивает на предположение, что к празднику могут присоединиться и другие близкие друзья.

Эта предсвадебная дружеская подготовка предполагает не только совместные репетиции и фотосессии, но и весёлые вечера, поездки и маленькие праздники накануне главного события.

Советы шаг за шагом для будущих невест

  1. Определите круг близких людей, которые поддержат и помогут в подготовке.

  2. Организуйте совместные мероприятия: ужины, вечеринки, мини-путешествия.

  3. Прислушивайтесь к советам друзей с опытом свадеб, это помогает избежать стресса.

  4. Составьте расписание подготовки так, чтобы у всех было время для отдыха.

  5. Используйте приложения и сервисы для планирования свадеб, чтобы ничего не упустить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование мнения друзей → Повышенный стресс → Совместные обсуждения и планирование.

  • Перегруженность подготовкой → Усталость и раздражение → Разделение задач и делегирование.

  • Сосредоточенность только на деталях → Потеря радости → Упор на общение и весёлые моменты с близкими.

FAQ

Как выбрать подружек невесты?
Выбирайте тех, с кем вы близки и кто сможет поддержать вас в подготовке.

Сколько стоит организация предсвадебных мероприятий?
Бюджет зависит от количества мероприятий и выбранного формата: от небольших встреч до поездок.

Что лучше для подготовки к свадьбе: помощь друзей или профессиональный планировщик?
Оптимально сочетать советы друзей с опытом и услуги профессионалов для снижения стресса.

Мифы и правда

  • Миф: подружки невесты должны быть только невестами подруг.
    Правда: главное, чтобы они были близки вам и поддерживали в процессе подготовки.

  • Миф: свадьба — это стресс и обязательная строгость.
    Правда: можно сделать подготовку весёлой и непринуждённой, как планирует Тейлор.

Исторический контекст

Традиция подружек невесты уходит корнями в Средневековье, когда близкие женщины помогали невесте в подготовке к свадьбе, защищали от злых духов и обеспечивали поддержку в процессе праздника. Сегодня эта традиция трансформировалась в дружеское сопровождение и создание особой атмосферы накануне торжества.

