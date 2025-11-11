Кто окажется на свадьбе Тейлор Свифт? Первые имена уже известны

Поклонники Тейлор Свифт давно с нетерпением следят за подготовкой к её свадьбе с Трэвисом Келсом, и последние новости лишь усиливают интерес к этому событию. Теперь появились первые подтверждения того, кто станет частью свадебной вечеринки певицы. Источники сообщают, что среди подружек невесты окажутся давние друзья и близкие люди Тейлор — Селена Гомес и Джиджи Хадид.

Как Тейлор выбирает подружек невесты

По данным The US Sun, именно в популярном манхэттенском ресторане Zero Bond Тейлор лично пригласила Джиджи Хадид принять участие в подготовке к её большому дню. Инсайдеры отмечают, что модель была искренне взволнована, так как не ожидала такой чести. Селена Гомес тоже получила приглашение, но детали того, как певица попросила её стать подружкой невесты, пока остаются неизвестными.

Тейлор Свифт, судя по всему, хочет, чтобы процесс подготовки к свадьбе был не только торжественным, но и радостным для всех участников.

"Она хочет, чтобы это было весело и незабываемо для всех, с вечеринками, поездками и временем, проведенным вместе, в преддверии большого дня", — отметил источник.

Опыт друзей и советы на будущее

Тейлор активно пользуется опытом своих друзей, которые уже прошли через подготовку к свадьбе. Так, Селена Гомес, недавно вышедшая замуж за Бенни Бланко, делится с певицей своими знаниями и советами.

"В конечном счете, всегда разумно принимать советы от друзей, у которых больше опыта в чем-то, чем у вас", — добавил источник.

Этот подход помогает Тейлор сделать предсвадебные мероприятия комфортными и весёлыми, а не стрессовыми.

Потенциальный состав свадебной вечеринки

Полный список подружек невесты пока держится в секрете, однако слухи о его расширении активно циркулируют среди фанатов. В последние месяцы певицу видели за обедом с Эшли Авиньон и Сабриной Карпентер, что наталкивает на предположение, что к празднику могут присоединиться и другие близкие друзья.

Эта предсвадебная дружеская подготовка предполагает не только совместные репетиции и фотосессии, но и весёлые вечера, поездки и маленькие праздники накануне главного события.

