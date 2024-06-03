Таксист-мигрант высадил бойцов СВО из-за беседы про "Крокус Сити Холл". Хозяин таксопарка не стал мириться с поведением своего сотрудника и уволил его, информирует ИА "Регнум".

Хозяин таксопарка Келдибек Амиров поделился с журналистами, что не желает иметь дела с таким человеком, как Аипбек Латипов, который выбросил из автомобиля бойцов СВО. Он добавил, что собирается в дополнении к увольнению отобрать у него лицензию и исключить из учёта его машину.

Таксист же, наоборот, говорит, что пассажиры сами были виноваты. По его словам, они сели в нетрезвом состоянии. Именно по причине опьянения он решил оставить бойцов СВО прямо на МКАД. Келдибек Амиров заявил, что даже если сотрудник говорил правду, он всё равно нарушил правила работы и должен быть уволен. Хозяин таксопарка считает, что если человек совершает подобные действия, то нет смысла надеяться на положительное сотрудничество в будущем.

По поводу произошедшего высказались и сами пассажиры. По их словам, когда они сели в автомобиль, то начали обсуждать недавно случившуюся трагедию в "Крокус Сити Холл". Дискутировали они и о том, что виновные в совершённом теракте были граждане Таджикистана. После услышанного таксист затормозил прямо на МКАД и попросил мужчин выйти из машины. Пассажиры начали задавать ему вопросы, почему он просит их покинуть автомобиль. Не сдержав эмоций, Аипбек Латипов вышел из машины и попытался вытащить пассажиров сам. Бойцы СВО оказали ему сопротивление. Мигранту это не понравилось, и он начал просить о помощи других таксистов, проезжающих мимо. В конце концов, таксист уехал, а мужчины остались на дороге.

Фото: Flickr / pommes king (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)