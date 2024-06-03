Женщина, вызвавшая такси, во время поездки оставила ребёнка в машине и скрылась. О произошедшем докладывает УМВД Приморского края в Telegram-канале.

Происшествие случилось в Находке. Женщина на 38 году жизни решила воспользоваться услугами такси. Ехала она не одна, а со своим ребёнком, которому ещё не исполнилось и года. В один момент женщина попросила работника остановиться во дворах. Она объяснила это тем, что ей надо отлучиться на 10 минут, а потом она вернётся. Спустя время мать ребёнка не явилась, из-за чего таксист решил позвонить правоохранительным органам и сообщить о преступлении.

По приезде полиции работник такси предупредил их, что направилась женщина в сторону леса. Ребёнка правоохранительные органы отправили в дом малютки.

Ранее уже сообщалось о происшествии в Химках. Маленького мальчика оставили совсем одного на лавочке возле дома. Ребёнок сильно плакал. Возле него сидел мужчина и совершенно не обращал внимания на маленького мальчика. По словам этого россиянина, ребёнок был оставлен его приятельницей. Мать была пьяна и положила мальчика на лавочку, после чего просто пошла домой. Так же, как и в ситуации в Находке, ребёнку не было и года. Сотрудники правоохранительных органов позже отогрели мальчика от холода и вызвали машину скорой помощи. Дело передали на рассмотрение полиции для выявления нарушений.

Фото: Flickr / Nickolas Titkov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)