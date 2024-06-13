За последние два месяца весны среднестатистический россиянин отдавал за одну поезду на такси почти 500 рублей, что на 9% увеличило сумму, которая была ещё в прошлом году. Статистические данные "Газете.Ru" дали в пресс-службе аналитического ресурса "Чек Индекс".

Исследование сотрудниками "Чек Индекс" выявило, что на территории РФ количество поездок на автомобиле, предназначенном для перевозки пассажиров, увеличилось на 2%. Что касается Москвы, считающейся крупнейшим городом России и Европы, то здесь число поднялось на 5%. Анализ показал, что больше всего поездок приходится на зимние периоды, нежели более тёплые, когда некоторые начинают выбирать пешую прогулку.

В мае, несмотря на плохую сезонность, услугами таксистов пользовались довольно частно. Это было вызвано тем, что в большие города России начали приезжать туристы. Передвижение граждан, уменьшение количества онлайн встреч на офлайн, увеличение приезжих из разных мест в качестве путешественников — всё это помогло нарастить объёмы поездок.

По словам экспертов, в таких исследованиях необходимо анализировать частоту использования личного транспорта гражданином, берёт ли он в аренду автомобили у коммерческой организации или у частных лиц, ездит ли пассажирским коммунальным транспортом. Также они объяснили, что чек за поездку стал выше по причине увеличения стоимости сервиса, долгосрочной аренды транспорта, траты таксистов, сезонные различия в спросе и предложении и много другое.

Анализ среднего чека пользователя услугами такси был проведён в июне текущего года.

Фото: ChevronZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)