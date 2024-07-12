Количество женщин, работающих в российском такси, около 20%. При этом мигрантов в этой сфере обслуживания уже почти не осталось. Об этом NewsInfo.Ru сообщил председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов.

По данным эксперта, на сегодняшний день услуга такси становиться всё более востребованной среди населения России. При этом рост спроса в некоторых регионах увеличился за последние несколько лет аж в три раза.

"Мы можем ругать, хвалить агрегаторы, но услуга такси за последние года стала более востребованная. Мы наблюдаем рост на услуги такси примерно на 30% в течение 5 лет. А за последние 3 года — около 40%. У нас за 8 лет количество заказов такси чуть ли не удвоилась, а в некоторых регионах даже утроилась", — заявил Олег Амосов.

Помимо этого, эксперт рассказал, что некоторые из таксистов могут работать аж по 16 часов в сутки.

"Всё зависит от настроя самого водителя. Люди работают в разном графике. В основном это более молодые, целеустремленные. В этом бизнесе можно достаточно неплохо заработать. Однако некоторые работают по 12, 14, а порой даже по 16 часов в сутки", — сообщил председатель общественного движения "Форум Такси".

Олег Амосов заявил, что в наши дни уже вполне часто можно встретить на месте водителя в такси женщину. По данным эксперта, количество представительниц женского пола 15 лет назад и сейчас — это небо и земля. При этом некоторые из них ещё успевают ухаживать за ребёнком. Было также отмечено, что женщины в этой профессии более ответственные, чем мужчины.

"10-15 лет назад найти водителя-женщину было нереально. Таких таксистов было, наверно, 1%. Сейчас до 20% в разных городах. Особенно это популярно стало в Подмосковье, в Питере, под Питером, в маленьких городах. Они детей в школу, садик отправляют и выходят на работу на 3-4 часа. Потом забрали детей, мужа встретили с работы и опять 3-4 часа поработали. В общей сложности получается 8-9 часов. Какую-то копеечку домой принесут", — поделился эксперт.

Олег Амосов также рассказал, что в сфере такси мигрантов уже практически нет. Однако он обратил внимание, что когда-то их количество превышало половину среди всех работников в данной области. При этом уточняется, что в основном мигранты работали в такси конкретно в Москве.

"Сейчас мигранты в такси — практически забытая тема. У всех давным-давно получено гражданство, водительское удостоверение российского образца и так далее. На самом деле проблема с мигрантами в сфере такси была исключительно в единственном городе — Москве. В какой-то период их количество составляло 60-70%. Однако позже начали усиленно проводить проверки, контроль и создавать ужесточения. К тому же, согласно закону Минтранса "О такси" в путевом листе должен быть вписан номер СНИЛС водителя. Где водитель-мигрант возьмет СНИЛС?", — рассказал Олег Амосов.

Как сообщается, средний чек может составлять минимум 130 рублей, а в час-пик эта же поездка может стоить 600-700 рублей. Более востребованным временем для получения услуги оказались следующие: утреннее время с 7:00 до 10:00, а вечернее — это с 16:00 и до 21:00. Однако некоторые дни, как, например, суббота, могут немного изменить эту статистику.

Кроме того, Олег Амосов заявил, что работа в такси очень опасная. Более того, он отметил, что по градации опасности в США данная работа была на втором месте после МЧС. Председатель общественного движения "Форум Такси" добавил, что неприятности с клиентами случаются постоянно.

Фото: Flickr / blu-news.org (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)