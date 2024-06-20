Из-за плохих погодных условий в Москве цены на такси увеличились в среднем на 150-250%. Повышение стоимости связали с ливнем и ураганом.

Представители "Яндекс такси" объяснили журналистам, что повышение цен — это временная мера для привлечения большего числа водителей и стабилизации тарифов. В компании также рекомендовали спешащим пассажирам использовать общественный транспорт.

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