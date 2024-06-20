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Из-за урагана в Москве цены на такси выросли в 2,5 раза
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:09

Из-за урагана в Москве цены на такси выросли в 2,5 раза

Из-за плохих погодных условий в Москве цены на такси увеличились в среднем на 150-250%. Повышение стоимости связали с ливнем и ураганом.

Представители "Яндекс такси" объяснили журналистам, что повышение цен — это временная мера для привлечения большего числа водителей и стабилизации тарифов. В компании также рекомендовали спешащим пассажирам использовать общественный транспорт.

Фото: commons.wikimedia.org/Leonhard Lenz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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