Из-за плохих погодных условий в Москве цены на такси увеличились в среднем на 150-250%. Повышение стоимости связали с ливнем и ураганом.
Представители "Яндекс такси" объяснили журналистам, что повышение цен — это временная мера для привлечения большего числа водителей и стабилизации тарифов. В компании также рекомендовали спешащим пассажирам использовать общественный транспорт.
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Опубликованы данные нациста СС Шарфеттера, помилованного отцом фон дер Ляйен
В России впервые опубликованы документы о преступлениях Эриха Густава Шарфеттера, серийного садиста-убийцы, приговорённого к 18 пожизненным срокам за убийства в концлагере на территории СССР. Эти документы размещены на сайте "История.рф" и были обнаружены группой учёных под руководством Егора Яковлева.
BYD и CATL объявили о планах представить аккумулятор для электромобиля с зарядкой за 10 минут
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Lada стала лидером среди самых популярных малолитражных автомобилей в РФ
Эксперты выделили самые популярные малолитражные автомобили в России. В категории подержанных авто с двигателем до 1,5 литров лидирует Lada, занимая почти 40% рынка. Самые часто встречающиеся модели на рынке — это ВАЗ-2110, Kia Rio, 2114 Samara, 2115 Samara и Hyundai Accent.
Врач Нгуен: киноа, брокколи, морковь и яблоки снижают уровень холестерина в организме
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