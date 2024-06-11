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В Москве из-за непогоды резко возросла стоимость такси — в среднем от двух до четырех раз
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:20

В Москве из-за непогоды резко возросла стоимость такси — в среднем от двух до четырех раз

По данным приложения "Яндекс Такси", спрос на услуги такси значительно увеличился из-за плохой погоды, в то время как обычно в этот период цены на поездки ниже.

Сервис "Ситимобил" также отмечает повышенный интерес к поездкам и информирует о повышении тарифов для привлечения большего количества водителей и ускорения подачи машин.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос", рассказал, что в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах Москвы и Подмосковья выпадет до трети от месячной нормы осадков июня, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Eugene Alekseev (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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