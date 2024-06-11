По данным приложения "Яндекс Такси", спрос на услуги такси значительно увеличился из-за плохой погоды, в то время как обычно в этот период цены на поездки ниже.
Сервис "Ситимобил" также отмечает повышенный интерес к поездкам и информирует о повышении тарифов для привлечения большего количества водителей и ускорения подачи машин.
Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос", рассказал, что в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах Москвы и Подмосковья выпадет до трети от месячной нормы осадков июня, сообщает ТАСС.
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