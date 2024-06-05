На ночной стоянке в аэропорту Внуково произошел конфликт между таксистом и 60-летним мужчиной, вернувшимся в Москву. После прилета ночным рейсом 5 июня и выхода из терминала, местный житель столкнулся с группой таксистов, предлагающих свои услуги. Один из водителей проявил чрезмерную настойчивость и агрессию, пытаясь убедить москвича выбрать именно его услуги.

Отказавшись от предложения, пассажир стал объектом оскорблений, а затем и физического насилия: его ударили в живот и пах. Подробности того, как повел себя пассажир в период между оскорблениями и физическими ударами, неизвестны.

После инцидента пострадавший обратился в полицию.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)